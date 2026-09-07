सलमान खान का डांस देख फैंस हुए कायल, Bigg Boss 20 का ये वीडियो इंटरनेट पर छाया

Bigg Boss 20 Salman Khan Viral Dance: ‘बिग बॉस 20’ के प्रीमियर में सलमान खान ने शानदार डांस से महफिल लूट ली. वहीं 16 कंटेस्टेंट्स की एंट्री के साथ घर में पहले दिन से ही ड्रामा और तकरार शुरू हो गई.

Bigg Boss 20 Salman Khan Viral Dance: टीवी का चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ शुरू हो चुका है. शो का ग्रैंड प्रीमियर बेहद शानदार रहा, जहां एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स ने घर में एंट्री ली. वहीं, शो के होस्ट सलमान खान ने अपने जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस से प्रीमियर में चार चांद लगा दिए. भाईजान के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

‘बिग बॉस’ के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर सलमान खान के डांस का एक वीडियो शेयर किया गया है. वीडियो में भाईजान स्टेज पर शानदार अंदाज में परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं. ग्रैंड प्रीमियर की शुरुआत ही सलमान के दमदार डांस से हुई, जिसने दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया.

अलग-अलग गानों पर दिखा भाईजान का स्वैग

वायरल वीडियो में सलमान खान अलग-अलग गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं. स्टेज पर उनके साथ अन्य कलाकार भी मौजूद हैं, लेकिन कैमरे और दर्शकों का ध्यान लगातार भाईजान पर ही टिका रहता है. उनके एनर्जेटिक अंदाज और खास स्टाइल ने फैंस को खूब प्रभावित किया है. वीडियो पर यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं और सलमान की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं.

यहां देखें वायरल वीडियो- https://www.instagram.com/reels/Dc6cVxnK5UD/

16 कंटेस्टेंट्स ने ली घर में एंट्री

इस सीजन में कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस के घर में कदम रखा है. इनमें माही विज, मैरी कॉम, कनिका मान, आसिफ खान, ईशा रिखी, लव गिल और अमन गांधी समेत कई चर्चित नाम शामिल हैं. शो की शुरुआत के साथ ही घर के अंदर ड्रामा और टकराव का सिलसिला भी शुरू हो गया है.

पहले ही दिन शुरू हुआ विवाद

ग्रैंड प्रीमियर के दौरान सोमवार के एपिसोड की झलक भी दिखाई गई. इसमें माही विज घर के कामों को लेकर कंटेस्टेंट्स को निर्देश देती नजर आती हैं, जिससे घर के कुछ सदस्य परेशान दिखाई देते हैं. ऐसे में पहले ही दिन घर का माहौल गर्म होता नजर आ रहा है.

ईशा रिखी हुईं भावुक

प्रीमियर के दौरान ईशा रिखी अपने सफर की चर्चा करते हुए भावुक हो गईं. इस दौरान सलमान खान ने उन्हें संभालते हुए कहा, “सबके ब्रेक अप होते हैं और तुम किसके सामने खड़ी हो”? इसके बाद सलमान ने खुद की ओर इशारा किया, जिस पर माहौल कुछ हल्का हो गया.