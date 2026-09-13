Bigg Boss 20: अचानक पलटा पूरा खेल! इन 3 कंटेस्टेंट्स पर लटकी एविक्शन की तलवार

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में दूसरे हफ्ते नॉमिनेशन को लेकर बड़ा ट्विस्ट आया है. पहले तीन कंटेस्टेंट्स पर गिरी गाज रद्द होने के बाद अब स्काउट ओपी, रोहेद खान और आसिफ खान पर एविक्शन का खतरा मंडरा रहा है.

Bigg Boss 20: सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में हर गुजरते दिन के साथ मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है. घर में कंटेस्टेंट्स की रणनीतियां बदल रही हैं और इसी के साथ रिश्तों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. जहां काजी तौकीर ने अपनी दमदार मौजूदगी से दर्शकों का ध्यान खींचा है, वहीं यंग डीएसए की गेम भी सलमान खान को प्रभावित करती नजर आ रही है.

पहले सप्ताह में अरिश्फा खान, लव गिल, उदिति सिंह और कनिका मान को नॉमिनेट किया गया था. हालांकि, मेकर्स ने पहले हफ्ते किसी भी कंटेस्टेंट को घर से बाहर नहीं किया. अब दूसरे सप्ताह में नॉमिनेशन का नया ट्विस्ट सामने आया है.

पहले उदिति, लव और अमन पर हुई वोटिंग

दूसरे सप्ताह की नॉमिनेशन प्रक्रिया में घर के सदस्यों को दो कंटेस्टेंट्स के नाम लेने थे, जिन्हें वे बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते थे. इस दौरान अधिकांश सदस्यों ने उदिति सिंह, लव गिल और अमन गांधी का नाम लिया. इसके चलते तीनों पर एविक्शन का खतरा मंडराने लगा.

लेकिन इसके बाद बिग बॉस ने पूरी नॉमिनेशन प्रक्रिया ही रद्द कर दी, जिससे घरवालों के साथ-साथ दर्शक भी हैरान रह गए.

इन तीन कंटेस्टेंट्स को किया गया नॉमिनेट

नॉमिनेशन रद्द होने के बाद बिग बॉस ने नियम तोड़ने के मामले में नया फैसला सुनाया. अब स्काउट ओपी, रोहेद खान और आसिफ खान इस सप्ताह घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किए गए हैं.

नॉमिनेशन क्यों हुआ रद्द?

‘बिग बॉस 20’ से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आसिफ खान, यंग डीएसए, रोहेद खान और स्काउट ओपी को घर में नॉमिनेशन को लेकर चर्चा करते हुए देखा गया था. बिग बॉस ने इसे नियमों का उल्लंघन माना और चारों को सजा के तौर पर नॉमिनेट कर दिया.

हालांकि, घर के कैप्टन होने के कारण यंग डीएसए इस सजा से सुरक्षित रहे. बिग बॉस के इस फैसले के बाद कनिका मान की स्काउट ओपी और आसिफ खान से बहस भी हुई. कनिका ने यंग डीएसए पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि जब कैप्टन ही घर के नियम तोड़ेंगे, तो बाकी सदस्यों से नियमों का पालन कैसे कराया जाएगा?