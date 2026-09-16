Bigg Boss 20: आखिर बादशाह और ईशा रिखी का क्यों हुआ तलाक, जानें वजह?

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में ईशा रिखी ने बादशाह संग रिश्ते को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने रिश्ते में फिजिकल, इमोशनल और सोशल धोखे की बात कही और इसे टॉक्सिक बताया.

Bigg Boss 20: पंजाबी एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस 20’ की कंटेस्टेंट ईशा रिखी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में हैं. रैपर बादशाह के साथ उनके रिश्ते की चर्चा लंबे समय से होती रही है. करीब पांच महीने पहले दोनों की शादी की खबरों ने खूब ध्यान खींचा था, लेकिन बाद में सामने आया कि रिश्ते में सबकुछ ठीक नहीं था. अब दोनों के अलग होने की बात भी सामने आ चुकी है.

शो में एंट्री के दौरान ईशा ने संकेत दिया था कि वह अपने पुराने रिश्ते पर ज्यादा बात नहीं करना चाहतीं. हालांकि, कुछ ही समय बाद उन्होंने कनिका से बातचीत के दौरान रिश्ते में हुए अनुभवों को लेकर कई अहम बातें साझा कीं.

ईशा ने बताया रिश्ते में कैसा था अनुभव

‘बिग बॉस 20’ के हालिया एपिसोड में ईशा रिखी को कनिका के साथ शादी और रिश्तों पर चर्चा करते देखा गया. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किसी रिश्ते में बाहर से दिखाई देने वाली तस्वीर और अंदर की वास्तविकता अलग हो सकती है.

ईशा ने कहा, अगर कोई आकर मुझसे कहे कि कनिका ऐसी-ऐसी है, तो मैं तब तक उनकी बात पर यकीन नहीं करूंगी जब तक मैं खुद न देख लूं. मैं ऐसी ही हूं. रिश्तों के मामले में भी मेरा यही रवैया है. अगर कोई आकर मुझसे कुछ भी कहेगा, तो मैं उनसे कहूंगी, ‘या तो मुझे सबूत दो, या फिर मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद करो.

उन्होंने आगे बताया कि रिश्ते के दौरान उन्हें कुछ बातों को लेकर शक जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने तब तक किसी की बात पर भरोसा नहीं किया, जब तक खुद चीजें नहीं देखीं.

रिश्ता खत्म होने पर हुआ धोखे का एहसास

ईशा ने कहा कि रिश्ता खत्म होने के बाद व्यक्ति को कई ऐसी बातें समझ आती हैं, जिनका अहसास उस समय नहीं हो पाता. जब कनिका ने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह के धोखे का सामना करना पड़ा फिजिकल, इमोशनल या सोशल तो ईशा ने थोड़ी देर रुककर जवाब दिया ये सभी.

रिश्ते को बताया टॉक्सिक

ईशा ने रिश्ते में अधर में लटके रहने को भी बेहद मुश्किल बताया. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, बीच में लटके रहना बहुत टॉक्सिक होता है. यह ऐसा है जैसे मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो. मैं तुम्हारे साथ बेस्ट फ्रेंड जैसा बर्ताव कर रही हूं. तुम्हें बेस्ट फ्रेंड की तरह जगहों पर ले जा रही हूं, लेकिन फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम असल में कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ही नहीं.

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अपने पार्टनर के पूरे सोशल सर्कल से नहीं, बल्कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों से ही मिलवाया गया था.