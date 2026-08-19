क्या लॉकअप के बाद बिग बॉस 20 में नजर आएंगी सुनीता? पति गोविंदा की भी चर्चा तेज; देखें कंटेस्टेंट लिस्ट

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Sanskriti Jaipuria
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Bigg Boss 20 Contestants List 2026: बिग बॉस 20 में कौन बनेगा घर का हिस्सा? मौनी रॉय और गोविंदा के नाम ने मचाई हलचल, सुनीता आहूजा का भी नाम शामिल. आइए जानते हैं कि क्या ये लोग शो में आएंगे.

Bigg Boss 20 Contestants List 2026: कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार का चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ जल्द ही लोगों के बीच दस्तक देने वाला है. सलमान खान के इस शो के प्रीमियर की तारीख करीब आने के साथ ही संभावित कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. सोशल मीडिया से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स तक, कई सितारों के नाम सामने आ रहे हैं.

मौनी रॉय पर मेकर्स की खास नजर

इस सीजन के लिए बॉलीवुड और टीवी की फेमस एक्ट्रेस मौनी रॉय का नाम चर्चा में है. मौनी लंबे समय से लोगों की पसंद बनी हुई हैं. हाल के दिनों में पर्सनल लाइफ से जुड़ी चर्चाओं और पैपराजी पर नाराजगी के बाद उन्होंने सार्वजनिक मौजूदगी कुछ कम कर दी है. ऐसे में मेकर्स कथित तौर पर उन्हें शो में लाकर उनका बेबाक और अनफिल्टर्ड अंदाज लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं.

गोविंदा की एंट्री से बढ़ सकता है ड्रामा

बॉलीवुड के ‘हीरो नंबर वन’ गोविंदा का नाम भी संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में सामने आया है. बीते दिनों उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चर्चाओं और सोशल मीडिया पर सामने आए तीखे वीडियो वॉर ने खूब सुर्खियां बटोरीं. ऐसे में ‘बिग बॉस’ के माहौल में उनकी मौजूदगी शो के लिए बड़ी चर्चा का कारण बन सकती है.

सुनीता आहूजा की एंट्री पर क्यों लगा ब्रेक?

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि गोविंदा के साथ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा भी शो का हिस्सा बन सकती हैं. हालांकि, उनकी एंट्री को लेकर पेंच बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता पहले एकता कपूर के रियलिटी शो ‘लॉकअप’ में नजर आ चुकी हैं. कथित कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज के कारण तय अवधि तक किसी प्रतिद्वंद्वी रियलिटी शो में शामिल होने पर रोक हो सकती है. इसी वजह से ‘बिग बॉस 20’ में उनकी एंट्री मुश्किल मानी जा रही है.

इन सितारों के नाम भी चर्चा में

गोविंदा और मौनी रॉय के अलावा अंजलि अरोड़ा, एल्नाज नोरौजी, कुशाल तंवर, माही विज, प्रणाली राठौड़, जिया मानेक, करण पटेल, शुभांगी अत्रे, रिद्धि डोगरा और सुनील पाल के नाम भी चर्चा में हैं. वहीं, सनाया ईरानी और मोहित सहगल की जोड़ी को लेकर भी मेकर्स से बातचीत की खबरें हैं. अब आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा कि इनमें से कौन वास्तव में ‘बिग बॉस 20’ के घर में नजर आएगा.