Ranbir Kapoor As Ram: रणबीर कपूर से पहले ये एक्टर बनने वाले थे राम, फिर क्यों नहीं मिला उन्हें ये रोल?

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Sanskriti Jaipuria
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Hrithik Roshan The Legend Of Rama: ऋतिक रोशन की ‘द लीजेंड ऑफ राम’ कभी पूरी नहीं हो सकी, जिसमें वो भगवान राम बनने वाले थे. अब नितेश तिवारी की ‘रामायण’ से लोगों की उम्मीदें फिर बढ़ गई हैं.

Hrithik Roshan The Legend Of Rama: नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म ‘रामायण’ को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं और इसके हर अपडेट पर फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में इससे पहले भी एक बड़े स्तर पर ‘रामायण’ को लाइव-एक्शन फिल्म के रूप में बनाने की कोशिश की गई थी.

करीब डेढ़ दशक पहले एक्टर और निर्देशक संजय खान ने ‘द लीजेंड ऑफ राम’ नाम से एक भव्य फिल्म बनाने की घोषणा की थी. इस फिल्म में भगवान राम के किरदार के लिए ऋतिक रोशन को चुना गया था. अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता, तो लोग पहली बार ऋतिक को इस पौराणिक भूमिका में बड़े पर्दे पर देख पाते.

‘द लीजेंड ऑफ राम’ में ऋतिक रोशन निभाने वाले थे राम का किरदार

सालों पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को बॉलीवुड की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक माना जा रहा था. करीब 50 करोड़ रुपये के बजट में बनने वाली इस फिल्म में ऋतिक रोशन भगवान राम की भूमिका निभाने वाले थे. फिल्म में ऋतिक के अलावा जायद खान को लक्ष्मण और अमिताभ बच्चन को राजा दशरथ के किरदार के लिए चुना गया था. फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले पर भी काफी काम किया गया था.

एक इंटरव्यू में जायद खान ने बताया था कि उनके पिता संजय खान लंबे समय से इस प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे थे और राम के किरदार के लिए उन्हें ऋतिक रोशन सबसे उपयुक्त कलाकार लगे.

क्यों नहीं बन पाई ऋतिक रोशन वाली ‘रामायण’?

इतनी बड़ी स्टारकास्ट और भव्य योजना के बावजूद ‘द लीजेंड ऑफ राम’ कभी शूटिंग के चरण तक नहीं पहुंच सकी. फिल्म के बंद होने की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई, लेकिन उस समय की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बजट, आर्थिक चुनौतियों और प्रोडक्शन से जुड़ी परेशानियों के कारण ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया.

फिल्म की स्क्रिप्ट पर ब्रिटिश लेखक फर्रुख धोंडी भी काम कर रहे थे. शुरुआती तैयारियों के बावजूद कई अड़चनों के चलते ये प्रोजेक्ट धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला गया.

अब नितेश तिवारी की ‘रामायण’ पर टिकी हैं नजरें

कई साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर रामायण को भव्य रूप देने की तैयारी हो रही है. नितेश तिवारी की फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही हैं. फिल्म की स्टारकास्ट में यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण, अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी, सनी देओल हनुमान और कई अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

‘रामायण’ की रिलीज डेट और बजट

रिपोर्ट्स के अनुसार, नितेश तिवारी की ‘रामायण’ बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है और इसका बजट हजारों करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा और यश से जुड़ी टीम कर रही है. मेकर्स के ऐलान के मुताबिक, फिल्म का पहला भाग 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसके बाद दूसरा भाग दिवाली 2027 के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है.