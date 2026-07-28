Batwara 1947 Cast Fees: 50 करोड़ से 2 करोड़ तक… ‘बंटवारा 1947’ में किस स्टार ने कितने रुपये किए चार्ज?

Batwara 1947 Cast Fees: आज सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसके बाद से हर कोई फिल्म की स्टार कास्ट की फीस सर्च कर रहा है. आइए जानते हैं कि किस स्टार ने कितनी फीस ली है.

Batwara 1947 Cast Fees: सनी देओल की आने वाली फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और इसे लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है. देश के बंटवारे के बैकग्राउंड पर आधारित इस फिल्म को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

इसी के चलते अब लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि किस कास्ट को कितनी फीस मिली है. आइए जानते हैं सभी कास्ट की फीस.

बंटवारा 1947 की कास्ट फीस

फिल्म से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, सनी देओल (sunny deol fees for batwara 1947) ने इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी फीस ली है. खबरों की मानें तो अभिनेता को फिल्म के लिए करीब 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. कहा जा रहा है कि हाल के कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए भी उनकी फीस इसी के आसपास रही है.

वहीं, फिल्म में प्रीति जिंटा (Preity Zinta fees for batwara 1947) भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर उनकी वापसी को लेकर फैन्स काफी उत्साहित हैं. फिल्म से उनका लुक भी सामने आ चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस को इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये फीस मिली है.

फिल्म में अभिमन्यु सिंह (abhimanyu singh batwara 1947 fees) नकारात्मक किरदार में दिखाई देंगे. टीजर में भी उनके और सनी देओल के बीच टकराव की झलक देखने को मिली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस रोल के लिए उन्हें करीब 2 करोड़ रुपये फीस दी गई है.

इसके अलावा अली फजल (ali fazal batwara 1947 fees) भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म में उनका किरदार काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और उनका लुक भी दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने इस फिल्म के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.

वहीं, शबाना आजमी (Shabana Azmi batwara fees 1947) भी फिल्म में एक अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. हालांकि, उनकी फीस को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. इसी तरह सनी देओल के बेटे करण भी फिल्म का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी फीस से जुड़ी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है.

कुल मिलाकर, ‘बंटवारा 1947’ अपनी दमदार स्टारकास्ट और बड़े बजट को लेकर चर्चा में बनी हुई है. फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि ये दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है.