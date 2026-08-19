Amrapali Dubey Net Worth: कमाई में भी किसी से कम नहीं हैं आम्रपाली दुबे, एक फिल्म के लिए लाखों करती हैं चार्ज; जानें कितनी है नेटवर्थ?

Amrapali Dubey: आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय और महंगी एक्ट्रेस में शामिल हैं. गोरखपुर में जन्मीं आम्रपाली ने भवन्स कॉलेज से पढ़ाई की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अनुमानित नेट वर्थ करोड़ों में है.

Amrapali Dubey Net Worth: भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपनी दमदार अदाकारी, खूबसूरती और शानदार डांस के चलते लंबे समय से लोगों के बीच खास पहचान बनाए हुए हैं. उनके गाने और डांस वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किए जाते हैं. आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चित और महंगी एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. आइए जानते हैं उनकी पढ़ाई, फिल्मी सफर और अनुमानित नेट वर्थ के बारे में.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं आम्रपाली दुबे? (Amrapali Dubey Education)

आम्रपाली दुबे का जन्म 11 जनवरी 1987 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई को लेकर अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग जानकारी मिलती है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने गोरखपुर में स्कूली शिक्षा पूरी की, जबकि हालिया रिपोर्ट्स में मुंबई के रुस्तम इंटरनेशनल स्कूल का भी जिक्र मिलता है.

इसके बाद आम्रपाली ने मुंबई के भवन्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की. कॉलेज के दौरान उनका रुझान अभिनय और मनोरंजन की दुनिया की ओर बढ़ा.

कितनी करोड़ की मालकिन हैं आम्रपाली? (Amrapali Dubey Net Worth)

आम्रपाली दुबे ने अपनी कुल संपत्ति का कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया है. हालांकि, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अनुमानित नेट वर्थ करीब 25 से 30 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी कमाई फिल्मों के अलावा स्टेज शो, ब्रांड प्रमोशन और सोशल मीडिया से भी होती है.

फिल्म फीस की बात करें तो पुराने मीडिया अनुमानों में उन्हें प्रति फिल्म 8 से 10 लाख रुपये मिलने की बात कही गई है, जबकि 2026 की कुछ रिपोर्ट्स में यह रकम बढ़कर करीब 10 लाख रुपये या उससे अधिक बताई गई है.

‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ से मिली भोजपुरी फिल्मों में पहचान

आम्रपाली दुबे ने भोजपुरी सिनेमा में ‘निरहुआ हिंदुस्तानी’ से कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने ‘निरहुआ हिंदुस्तानी 2’, ‘निरहुआ हिंदुस्तानी 3’, ‘पटना से पाकिस्तान’, ‘बॉर्डर’, ‘राजा बाबू’ और ‘निरहुआ रिक्शावाला 2’ जैसी फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई.