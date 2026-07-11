Aamir Khan And Gauri Spratt New House: 100 करोड़ के आलीशान घर में शिफ्ट होंगे आमिर खान-गौरी स्प्रैट

द्वारा
Rajesh
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Aamir Khan And Gauri Spratt New House: यूनियन पार्क में फिर से बने मरीना अपार्टमेंट्स के एक आलीशान घर में शिफ्ट हो सकते हैं।
Aamir Khan And Gauri Spratt New House: यूनियन पार्क में फिर से बने मरीना अपार्टमेंट्स के एक आलीशान घर में शिफ्ट हो सकते हैं।

अपने फैमिली मेंबर्स को भी उसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट दे सकते हैं आमिर
Aamir Khan And Gauri Spratt New House, (आज समाज), मुंबई: आमिर खान ने जब से तीसरी शादी की है, तभी से वो हर तरफ छाए हुए हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर लोगों ने आमिर खान को तीसरी शादी को लेकर ट्रोल भी किया। आमिर-गौरी की शादी के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और इसी बीच कपल को लेकर एक खबर सामने आई है।

रिपोर्ट्स की मानें तो शादी के कुछ दिनों बाद ही आमिर खान और गौरी स्प्रैट के नए घर में शिफ्ट होने की प्लानिंग चल रही है यानी कपल जल्द ही नया आशियाना बसाएगा, जिसमें आमिर का परिवार भी रहेगा। हालांकि, इस बारे में अभी आमिर खान की टीम की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है।

आमिर-गौरी का नया घर

बताया जा रहा है कि दोनों मुंबई के पाली हिल में मौजूद करीब 100 करोड़ रुपये की कीमत वाले आलीशान घर में रहने जाएंगे, जहां आमिर की मां जीनत हुसैन, बेटे जुनैद और आजाद के साथ उनकी बहनें भी रहेंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल आमिर-गौरी नरगिस दत्त रोड पर विलनोमोना में किराए के घर में रहे हैं। लेकिन जल्द ही दोनों नए लग्जरी घर में शिफ्ट होंगे जो एक हाई-राइज प्रोजेक्ट में होगा, जिसके 2030 के आसपास तैयार होने की उम्मीद है।

स्काई विला में रहेंगे आमिर?

रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान के पास मरीना में कई अपार्टमेंट हैं और अब वो एक बड़ा मल्टी-फ्लोर घर बनवा रहे हैं जिसे स्काई विला कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर का प्लान है कि वो गौरी और अपने बेटे क्विन के साथ बिल्डिंग की सबसे ऊपर की तीन मंजिलों में रहेंगे। ये एक पूरी मंजिल प्राइवेट गेट-टुगेदर, फैमिली सेलिब्रेश और करीबी दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए डिजाइन की जा रही है। आमिर अक्सर फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स और बिजनेस फील्ड के दोस्तों के लिए पार्टियां या गेट-टुगेदर आॅगेर्नाइज करते रहे हैं और नया घर इन्हीं को ध्यान में रखकर प्लान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आमिर अपने फैमिली मेंबर्स को भी उसी बिल्डिंग में अपार्टमेंट देने वाले हैं।

100 करोड़ की एडवांस पेमेंट

खबरों के मुताबिक, उनके बेटे और एक्टर जुनैद खान को एक पूरा फ्लोर मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि फिल्ममेकर किरण राव और उनके बेटे आजाद के लिए भी अपार्टमेंट तय किए गए हैं। साथ ही, आमिर की मां जीनत हुसैन और उनकी बहनें निखत खान और फरहत दत्ता के भी इसी कॉम्प्लेक्स में घर रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स की मानें तो आमिर खान ने अपने बड़े परिवार के लिए और अपार्टमेंट खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का एडवांस पेमेंट किया है। हालांकि, आमिर खान ने इन खबरों पर पब्लिक रिएक्शन सामने नहीं आया है।

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