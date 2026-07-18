National Film Awards: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड
National Film Awards, (आज समाज), नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार शाम को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं के नामों का ऐलान किया। इस घोषणा में लगभग दो हफ्ते की देरी हुई क्योंकि जूरी की चर्चा अभी चल रही थी। इस महीने की शुरूआत में बताया गया था कि जूरी अभी विनर्स को तय करने की प्रक्रिया में है और कुछ सदस्यों के पहले से तय काम होने की वजह से देरी हुई।
यह भी कहा गया था कि जब तक सिलेक्शन प्रोसेस पूरा न हो जाए, तब तक कोई अंदाजा न लगाएं। इन अवॉर्ड्स में उन फिल्मों को सम्मानित किया गया जिन्हें सेंट्रल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 1 जनवरी, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच सर्टिफिकेट दिया है। यामी गौतम को ‘आर्टिकल 370’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला।
फीचर कैटेगरी में अवॉर्ड्स
- बेस्ट फीचर फिल्म: आर्टिकल 370
- बेस्ट एक्टर: कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन के लिए), ममूटी (ब्रमायुगम के लिए)
- बेस्ट एक्ट्रेस: यामी गौतम (आर्टिकल 370)
- बेस्ट डायरेक्टर: राजकुमार पेरियासामी (अमरन)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: रूपाश्री वरकाडी (मिथ्या के लिए), सचना नमिदास (महाराजा के लिए)
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: संजय मिश्रा (भक्षक)
- बेस्ट फीचर फिल्म (बेहतरीन मनोरंजन): कल्कि 2898 अऊ
- बेस्ट फिल्म (राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली): कैप्टन मिलर
- बेस्ट बाल कलाकार: रिद्धिमान बनर्जी, तपोमोय देब, गीताश्री चक्रवर्ती, अरुणदेव पोथुला, आतिश एस शेट्टी
- बेस्ट स्क्रीनप्ले: ब्रमायुगम, शहनाद जलाल
- बेस्ट कहानी: पुष्पा 2, सुकुमार
- बेस्ट डायलॉग लेखक: लकी बस्खर, संवाद लेखक: वेंकी एटलुरी
- बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन: कल्कि 2898 ई
- बेस्ट एक्शन डायरेक्शन: अनल अरासु, महाराजा
- बेस्ट मेक-अप कलाकार: समिति कुरोलू
- बेस्ट ड्रेस डिजाइन: पुष्पा 2; दीपाली नूर और शीतल शर्मा
- गानों के लिए बेस्ट संगीत निर्देशन: आर्टिकल 370, शाश्वत सचदेव
- बैकग्राउंड स्कोर के लिए बेस्ट संगीत निर्देशन: अमरान
- बेस्ट गाना: मनोज मुंतशिर, मैदान
- बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल: अभय जोधपुरकर, नवसाची गौरी माजी से घरत गणपति
- बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल: एआरएम से अंगु वाना कोनिलु के लिए वैकोम विजयलक्ष्मी
- बेस्ट कोरियोग्राफी: विजय गांगुली, स्त्री 2
- बेस्ट साउंड डिजाइन: मानस चौधरी, भूल भुलैया 3
- बेस्ट एडिटिंग: आर कलाईवन्नन, अमरान
- बेस्ट असमिया फिल्म: जुईफूल
- बेस्ट बंगाली फिल्म: चलचित्र एखोन
- बेस्ट हिंदी फिल्म: श्रीकांत
- बेस्ट कन्नड़ फिल्म: मिथ्या
- बेस्ट मलयालम फिल्म: फेमिनिची फातिमा
- बेस्ट मराठी फिल्म: मुक्कम पोस्ट बोम्बिलवाड़ी
- बेस्ट उड़िया फिल्म: लहरी
- बेस्ट तमिल फिल्म: रायन
- बेस्ट गढ़वाली फिल्म: ढोली
- बेस्ट तेलुगू फिल्म: समिति कुरोर्लु
- बेस्ट गुजराती फिल्म: मारन
- बेस्ट मणिपुरी फिल्म: सुनीता
- बेस्ट कोंकणी फिल्म: मोग आसुम
- बेस्ट तुलु फिल्म: आईएमबीयू
- स्पेशल मेंशन: कैप्टन मिलर के लिए धनुष और मियाझागन के लिए सुरेन जी
नॉन-फीचर कैटेगरी में अवॉर्ड्स
- बेस्ट फिल्म समीक्षक: संजीव श्रीवास्तव (हिन्दी)
- सिनेमा पर बेस्ट किताब – नानिरुवुदे निमागागी नादिरुवुडे नानागागी: कन्नड़ सिनेमादा थाथवा मथु राजकेया: कन्नड़
- बेस्ट वॉइस ओवर – सौंदर्या जयचंद्रन – लिटिल प्लैनेट: ए टेल आॅफ फ्रॉग्स (अंग्रेजी)
- बेस्ट संगीत निर्देशन-शिवपाल सिंह कांग – परात 41त्च्या मगावर (आॅन द ट्रेल आॅफ 41°) (मराठी)
- बेस्ट एडिटिंग- मनवीर जसरोटिया – एनडीए (हिंदी)
- बेस्ट साउंड डिजाइन- टी एस हरि हर सुधन – नीला (तमिल)
- बेस्ट सिनेमैटोग्राफी एडमंड रैनसन – लाइफ इन लूम (अंग्रेजी, तमिल, हिंदी, असमिया और बंगाली)
- बेस्ट डायरेक्शन आनंद एल. राय झ्र स्टैच्यू आॅफ यूनिटी झ्र एकता का प्रतीक (हिंदी)
- बेस्ट शॉर्ट फिल्म (30 मिनट तक), हमसफर (मराठी) प्रोड्यूसर: अनुष्का मोशन पिक्चर्स एंड एंटरटेनमेंट्स; डायरेक्टर: अभिजीत अरविंद दलवी
- बेस्ट एनिमेशन फिल्म टच्ड एज वॉटर (साइलेंट) झ्र प्रोड्यूसर: जेबी प्रोडक्शंस, डायरेक्टर और एनिमेटर: जोशी बेनेडिक्ट
- सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म पिपलांत्री: अ टेल आॅफ इको फेमिनिज्म (हिंदी, राजस्थानी और अंग्रेजी) प्रोड्यूसर: जॉनसन्स सूरज फिल्म्स इंटरनेशनल; डायरेक्टर: सूरज कुमार
- बेस्ट डॉक्यूमेंट्री राम-नामी (हिंदी) – निर्माता: बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट। लिमिटेड; निदेशक: भारतबाला गणपति
- बेस्ट कला/संस्कृति फिल्म मैं निदा (हिंदी) – निर्माता: सम्प्रेषण मल्टीमीडिया प्रा. लिमिटेड; निर्देशक: अतुल पांडे
- बेस्ट जीवनी/ऐतिहासिक पुनर्निर्माण/संकलन फिल्म काकोरी (हिंदी) – निमार्ता: केएसआर ब्रदर्स और मिनती मिश्रा; निदेशक:कमलेश के मिश्रा
- किसी निर्देशक की बेस्ट पहली फिल्म – एन्जेन (अदृश्य) (संथाली) – निर्देशक: रवि राज मुर्मू
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