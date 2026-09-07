OTT Release This Week: सोफे से उठना भूल जाएंगे! इस हफ्ते OTT पर आ रहीं ये धांसू फिल्में और सीरीज

OTT Release This Week: 7 से 13 सितंबर तक ओटीटी पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होंगी. आइए देखते हैं लिस्ट.

OTT Release This Week: अगर आप घर बैठे मनोरंजन का भरपूर मजा लेना चाहते हैं, तो यह सप्ताह ओटीटी लोगों के लिए काफी खास रहने वाला है. 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी, हिस्टोरिकल ड्रामा और एनिमेशन से भरपूर कई फिल्में और सीरीज दस्तक देने जा रही हैं. आइए जानते हैं इस हफ्ते की पूरी ओटीटी रिलीज लिस्ट.

चुंबक

चुंबक’ एक ऐसी वेब सीरीज है, जिसमें स्थानीय समुदाय के पड़ोसियों के बीच पारिवारिक और करीबी रिश्तों की कहानी दिखाई गई है. इसमें नीना गुप्ता, देवेन भोजानी, अमायरा दस्तूर, अर्जुन बिजलानी, अनंत वी. जोशी और हेली शाह जैसे कलाकार नजर आएंगे. सीरीज का प्रीमियर 10 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा.

द परफेक्ट लाइफ

सस्पेंस और रहस्य से भरपूर ‘द परफेक्ट लाइफ’ की शुरुआत एक अचानक हुई मौत से होती है. इसके बाद चार ऐसे कपल्स के बीच शक का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिनकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट नजर आती है. यह सीरीज 10 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी.

द रेवोल्यूशनरीज और घमासान

निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी ‘द रेवोल्यूशनरीज’ भारत की आजादी की लड़ाई की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा प्रमुख भूमिकाओं में हैं. सीरीज 11 सितंबर को प्राइम वीडियो पर आएगी.

वहीं, अरशद वारसी स्टारर ‘घमासान’ में कुख्यात डकैत महाराज और एसटीएफ अधिकारी आदित्य की कहानी दिखाई गई है. तिग्मांशु धूलिया निर्देशित यह फिल्म 11 सितंबर से जी5 पर देखी जा सकेगी.

मोगली से लेकर अली बाबा तक

बच्चों के लिए ‘जंगल टेल्स विद मोगली’ 12 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर आएगी. वहीं ‘अली बाबा एंड 40 घोस्ट्स’ 11 सितंबर से स्ट्रीम होगी. 40 एपिसोड वाली इस सीरीज में हर शुक्रवार चार नए एपिसोड जारी किए जाएंगे.

प्रिंस ऑफ मॉलीवुड और ए लव अदर दैन योर्स

मलयालम कॉमेडी ड्रामा ‘प्रिंस ऑफ मॉलीवुड’ में फिरोज की कहानी है, जो बड़ा स्टार बनना चाहता है, लेकिन उसके करोड़पति पिता इसके खिलाफ हैं. यह 11 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर आएगी.

इसके अलावा रोमांटिक ड्रामा ‘ए लव अदर दैन योर्स’ में 10 साल पुराने रिश्ते और प्यार-करियर के बीच उलझी जिंदगी दिखाई जाएगी. इसे 12 सितंबर से प्राइम वीडियो पर देखा जा सकेगा.

फौदा सीजन 5

साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल थ्रिलर के शौकीनों के लिए ‘फौदा सीजन 5’ खास हो सकता है. इसकी कहानी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमलों के दो साल बाद की घटनाओं पर आधारित है. यह सीरीज 8 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.