Swati Reddy Wedding: स्वाति रेड्डी बनीं फिर दुल्हन, फिल्ममेकर श्रीकांत नागोथी के साथ लिए सात फेरे

Swati Reddy Wedding: एक्ट्रेस और टेलीविज़न होस्ट स्वाति रेड्डी ने फ़िल्ममेकर श्रीकांत नागोथी से एक निजी शादी समारोह में शादी करके अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया है। अपनी निजी ज़िंदगी को लाइमलाइट से दूर रखने के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें (Swati Reddy Wedding) शेयर करके फ़ैन्स को चौंका दिया।

स्वाति ने सोशल मीडिया के ज़रिए शादी की पुष्टि की

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हफ़्तों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए, स्वाति ने इंस्टाग्राम पर शादी की कई तस्वीरें पोस्ट करके अपनी शादी की आधिकारिक घोषणा की। एक तस्वीर में एक्ट्रेस अपने पति का हाथ पकड़े हुए नज़र आ रही हैं, जबकि अन्य तस्वीरों में करीबी परिवार के सदस्यों और कुछ दोस्तों की मौजूदगी में हुए निजी समारोह के खुशनुमा पल कैद हैं।

पोस्ट के लाइव होते ही, फ़ैन्स और फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेशों की झड़ी लगा दी और नवविवाहित जोड़े को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएँ दीं।(Swati Reddy Wedding)

फ़िल्म सेट पर शुरू हुई लव स्टोरी

रिपोर्ट्स के अनुसार, स्वाति और ‘मंथ ऑफ़ मधु’ के डायरेक्टर श्रीकांत नागोथी साथ काम करते हुए एक-दूसरे के करीब आए। उनका प्रोफेशनल रिश्ता धीरे-धीरे गहरी दोस्ती में बदल गया, जो बाद में एक रोमांटिक रिश्ते में तब्दील हो गया। कुछ समय तक निजी तौर पर डेटिंग करने के बाद, इस जोड़े ने अगला कदम उठाने और शादी करने का फ़ैसला किया।

यादगार परफ़ॉर्मेंस देने वाली चहेती एक्ट्रेस

स्वाति रेड्डी ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपनी परफ़ॉर्मेंस के लिए काफ़ी तारीफ़ें बटोरी हैं, जिसमें ‘सुब्रमणियापुरम’, ‘अष्टा चम्मा’ और ‘स्वामी रा रा’ जैसी फ़िल्मों में यादगार भूमिकाएँ शामिल हैं। एक्टिंग के अलावा, वह एक लोकप्रिय टेलीविज़न होस्ट भी रही हैं और सालों में उन्होंने एक वफ़ादार फ़ैन बेस बनाया है।

पिछली शादी के बाद एक नई शुरुआत

स्वाति की शादी पहले 2018 में इंटरनेशनल पायलट विकास वासु से हुई थी। शादी के बाद, उन्होंने फ़िल्मों से दूरी बना ली और कई साल विदेश में बिताए। 2023 में दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए, और अब स्वाति ने फ़िल्ममेकर श्रीकांत नागोथी के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत की है।

उनकी शादी की घोषणा से फ़ैन्स बहुत खुश हैं (Swati Reddy Wedding) वे एक्ट्रेस की नई शुरुआत का जश्न मना रहे हैं और जोड़े को जीवन भर की खुशियों की शुभकामनाएँ दे रहे हैं।