Jana Nayagan Movie Releasing Soon : साउथ के दिग्गज अभिनेता विजय थलापति की फिल्म जन नायकन को मिला ‘A’ सर्टिफिकेट; KVN ने की 24 जुलाई तक रिलीज़ करने की पुस्टि

Jana Nayagan Movie Releasing Soon(आज समाज नेटवर्क) : चाहे कोई बॉलीवुड का कोई कितना भी बड़ा फैन क्यों न हो पर साउथ की फिल्मे देखने का उत्साह रहता है ठीक ऐसे है ही विजय के फैंस का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है। महीनों की उलझन, कानूनी लड़ाइयों और उड़ती अफवाहों के बाद, विजय की जन नायकन आखिरकार बड़े पर्दे के लिए तैयार है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) ने फ़िल्म को ‘A’ सर्टिफ़िकेट दिया है, जिससे एक लंबा सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस खत्म हो गया है जो हाल के तमिल सिनेमा में सबसे चर्चित सेंसर विवादों में से एक बन गया था।

KVN प्रोडक्शंस के बिज़नेस हेड और प्रोड्यूसर सुप्रित मोहन ने SCREEN को कन्फ़र्म किया कि CBFC ने जन नायकन के लिए ‘A’ सर्टिफ़िकेट जारी किया है। मोहन ने यह भी कन्फ़र्म किया कि विजय-स्टारर यह फ़िल्म 24 जुलाई को स्क्रीन पर आएगी।

उन्होंने कहा, “हम 24 जुलाई को दुनिया भर में फ़िल्म रिलीज़ करेंगे।”

सर्टिफ़िकेशन के लिए महीनों तक अटकी रही फ़िल्म जन नायकन

विजय की पोंगल पर जो रिलीज़ होनी थी, वह जल्द ही सेंसर बोर्ड के साथ एक लंबी लड़ाई में बदल गई।जन नायकन असल में पोंगल की छुट्टियों से पहले 9 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, और इसे 19 दिसंबर, 2025 को CBFC को सबमिट किया गया था। जबकि सर्टिफ़िकेशन आमतौर पर कुछ हफ़्तों में पूरा हो जाता है, लेकिन एग्ज़ामिनिंग कमिटी के बदलावों की सलाह देने के बाद फ़िल्म महीनों तक अटकी रही।

मेकर्स ने सुझाए गए बदलावों को लागू किया और फ़िल्म को फिर से सबमिट किया, लेकिन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया।