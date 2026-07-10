Soundous Moufakir का बीच फ़ोटोशूट हुआ वायरल, फैंस ने जमकर लुटाया प्यार

Soundous Moufakir Photos: एक्ट्रेस और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी सोंडस मौफ़ाकिर एक बार फिर अपने लेटेस्ट बीच फ़ोटोशूट से चर्चा में आ गई हैं, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। अपने बोल्ड फ़ैशन चॉइस और कॉन्फिडेंट स्टाइल के लिए जानी जाने वाली, मोरक्कन-फ़्रेंच स्टार ने कई आकर्षक तस्वीरें शेयर कीं, जिन्होंने तुरंत उनके फ़ॉलोअर्स का ध्यान खींचा।

नई शेयर की गई फ़ोटोज़ में, सोंडस स्टाइलिश ब्लैक बिकिनी में समुद्र के किनारे आराम करती दिख रही हैं। सुंदर बीच के बैकग्राउंड में रेत पर कॉन्फिडेंस से पोज़ देते हुए, एक्ट्रेस अपना सहज चार्म और शानदार फ़ैशन सेंस दिखा रही हैं। उनकी टोन्ड फ़िज़ीक और एलिगेंट पोज़ ने तस्वीरों को सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया है।

फ़ैन्स ने उनके कॉन्फिडेंस और स्टाइल की तारीफ़ की

एक्ट्रेस ने पोस्ट को सिंपल रखते हुए कैप्शन दिया, “नो कैप्शन,” जिससे फ़ोटोज़ ही सब कुछ कह रही थीं। फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी, उन्हें “खूबसूरत,” “स्टनिंग,” “गॉर्जियस,” और “एकदम लुभावनी” बताया। कई लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस और ग्लैमरस लुक की भी तारीफ की, और फोटोशूट को उनका अब तक का सबसे अच्छा फोटोशूट बताया।

सोशल मीडिया पर एक फैशन आइकन

सोंडस ने इंस्टाग्राम पर स्टाइलिश और ट्रेंडसेटिंग लुक शेयर करने के लिए नाम कमाया है। उनकी प्रोफाइल में ग्लैमरस फैशन शूट, ट्रैवल मोमेंट्स और बोल्ड बीचवियर का मिक्स है, जो उन्हें ऑनलाइन सबसे ज्यादा चर्चित रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी में से एक बनाता है।

रियलिटी शो से बड़े पर्दे तक

मोरक्कन-फ्रेंच एक्ट्रेस खतरों के खिलाड़ी 13 की फाइनलिस्ट बनने से पहले रोडीज़ और स्प्लिट्सविला जैसे पॉपुलर रियलिटी शो से फेमस हुईं। बाद में उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बढ़ाया, फतेह में दिखाई दीं, और गुरु रंधावा के साथ एक म्यूजिक वीडियो में भी काम किया।

अपनी लेटेस्ट बीच फोटोज के वायरल होने के साथ, सोंडस मौफाकिर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह फैशन के शौकीनों और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच क्यों फेवरेट बनी हुई हैं।