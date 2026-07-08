Ramayana Movie Trailer: खत्म हुआ इंतजार! इसी महीने रिलीज होगा रणबीर कपूर की ‘रामायण’ का धांसू ट्रेलर

द्वारा
Mohit Saini
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Ramayana Movie Trailer: खत्म हुआ इंतजार! इसी महीने रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायण' का धांसू ट्रेलर
Ramayana Movie Trailer: रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फ़िल्म 'रामायण' के मेकर्स 18 जुलाई को ऑफ़िशियल ट्रेलर रिलीज़ करने की तैयारी कर रहे हैं।

Ramayana Movie Trailer:  इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली भारतीय फ़िल्मों में से एक, रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण’, इस दिवाली सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। फ़िल्म की पहली झलक ने पहले ही लोगों में ज़बरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है, और फ़ैन्स इसके ऑफ़िशियल ट्रेलर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह इंतज़ार जल्द ही खत्म हो सकता है, क्योंकि मेकर्स इस महीने के आखिर में फ़िल्म का पहला पूरा ट्रेलर रिलीज़ कर सकते हैं।

‘रामायण’ का ट्रेलर कब रिलीज़ होगा?

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘रामायण’ का ट्रेलर 18 जुलाई को रिलीज़ होने की उम्मीद है जो फ़िल्म के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने से लगभग साढ़े तीन महीने पहले होगा।

इस फ़ैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि आमतौर पर बॉलीवुड फ़िल्मों के ट्रेलर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने से कुछ हफ़्ते पहले ही लॉन्च किए जाते हैं। हालाँकि, ‘रामायण’ के मेकर्स इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल अलग रणनीति अपनाते दिख रहे हैं।

ट्रेलर इतनी जल्दी क्यों आ रहा है?

प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि ‘रामायण’ का प्रमोशन किसी आम भारतीय फ़िल्म की तरह नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सिनेमैटिक इवेंट के तौर पर किया जा रहा है।

इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्शन टीम ने अपना प्रमोशन कैंपेन सामान्य से बहुत पहले शुरू करने का फ़ैसला किया है। इसका मकसद दुनिया भर में उत्साह पैदा करना और यह सुनिश्चित करना है कि फ़िल्म रिलीज़ से काफ़ी पहले अलग-अलग मार्केट में दर्शकों तक पहुँचे।

भारी बजट और लोगों की ऊँची उम्मीदों को देखते हुए, मेकर्स छोटे प्रमोशन पीरियड पर निर्भर रहने के बजाय लंबे समय तक चर्चा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

रिलीज़ से महीनों पहले शुरू होगा ज़बरदस्त प्रमोशन

हालाँकि ‘रामायण’ दिवाली पर रिलीज़ होने वाली है, लेकिन उम्मीद है कि ट्रेलर लॉन्च के तुरंत बाद ही प्रमोशन कैंपेन शुरू हो जाएगा। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल जैसे बड़े स्टार्स वाली यह फ़िल्म पहले से ही भारतीय सिनेमा में चर्चा का विषय बनी हुई है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि मेकर्स कई महीनों तक दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखकर ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं।

खबर है कि मेकर्स ने ट्रेलर के लिए सबसे बेहतरीन VFX बचाकर रखे हैं

इस फ़िल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं, जो ब्लॉकबस्टर फ़िल्म ‘दंगल’ के लिए जाने जाते हैं। ‘रामायण’ उनका अब तक का सबसे बड़ा विज़ुअल प्रोजेक्ट है, जिसमें बड़े पैमाने पर VFX और CGI का इस्तेमाल किया गया है।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेकर्स ने जानबूझकर शुरुआती टीज़र में विज़ुअल इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सीमित रखा था। फिल्म के शानदार विज़ुअल्स की असली झलक आने वाले ट्रेलर में देखने को मिल सकती है, जिससे दर्शकों को इस महाकाव्य के बड़े पैमाने और भव्यता का बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा।

‘आदिपुरुष’ से कई दर्शकों को निराशा हुई थी, इसलिए ‘रामायण’ से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। फैंस को अब उम्मीद है कि आने वाला ट्रेलर यह साबित करेगा कि इस महाकाव्य की नई प्रस्तुति में भारतीय सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करने लायक विज़ुअल क्वालिटी और कहानी कहने का हुनर ​​है।

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