Rajesh Sharma Hospitalized: फिल्मी सेट से सीधे अस्पताल पहुंचे राजेश शर्मा, कीड़े के काटने के बाद हालत हुई नाजुक

Rajesh Sharma Hospitalized: जाने-माने एक्टर राजेश शर्मा को कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी ज़हरीले कीड़े के काटने का शक है, जिससे उन्हें गंभीर मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा।

हालांकि डॉक्टर उनकी हालत पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खतरे से बाहर नहीं बताया गया है। उनकी सेहत के बारे में जानकारी एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी ने दी। उन्होंने शर्मा के परिवार की तरफ से एक बयान जारी कर उनके जल्द ठीक होने के लिए दुआ करने की अपील की।

खबरों के मुताबिक, यह घटना फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई

बयान के मुताबिक, यह घटना रामोजी फिल्म सिटी में हुई, जब राजेश शर्मा प्रभास की आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग खत्म होने के बाद, एक्टर एक पेड़-पौधों वाली जगह पर लोकल टेक्नीशियनों से बात कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक अपने पैर में कुछ काटने का एहसास हुआ।

शुरुआत में, काटने का निशान मामूली लगा और शर्मा ने तुरंत मेडिकल मदद लेने के बजाय काम जारी रखने का फैसला किया। यह अभी तक साफ नहीं है कि उन्हें मकड़ी, सांप, बिच्छू या किसी और ज़हरीले जीव ने काटा था।

कुछ घंटों बाद तबीयत बिगड़ी

घटना के कई घंटों बाद, शर्मा को अपने दाहिने पैर में तेज़ दर्द महसूस होने लगा। हालत बिगड़ने के बावजूद, वह कोलकाता के लिए फ्लाइट में सवार हुए, जहाँ यात्रा के दौरान उनकी तबीयत और खराब हो गई।

खबरों के मुताबिक, उन्हें तेज़ बुखार, बहुत ज़्यादा बेचैनी और बढ़ती कमज़ोरी महसूस हुई। अगले दिन, उन्हें इमरजेंसी इलाज के लिए ढाकुरिया के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

डॉक्टर गंभीर इन्फेक्शन पर नज़र रखे हुए हैं

ताज़ा मेडिकल अपडेट के मुताबिक, इन्फेक्शन एक्टर के पैर की उंगलियों से घुटने तक फैल गया है और प्रभावित हिस्से में बड़े-बड़े छाले पड़ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी यह बताना जल्दबाजी होगी कि दिक्कतें कितनी गंभीर हैं। शर्मा को लगातार बुखार, सांस लेने में तकलीफ़ और तेज़ी से फैलते इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है।

अभी खतरे से बाहर नहीं

एक्टर का इलाज कर रहे मेडिकल एक्सपर्ट्स खून का थक्का जमने (ब्लड क्लॉट) की संभावना की भी जांच कर रहे हैं। अगर ये थक्के फेफड़ों तक पहुँच जाते हैं, तो यह जानलेवा हो सकता है।

राजेश शर्मा अभी डॉ. अभिजीत भट्टाचार्य और उनकी मेडिकल टीम की देखरेख में हैं, जो लगातार उनकी हालत पर नज़र रखे हुए हैं। इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि एक्टर खतरे से बाहर हैं। देश भर में फ़ैन्स और शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया पर दुआओं की झड़ी लगा दी है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि मशहूर एक्टर पूरी तरह और जल्द ठीक हो जाएं।