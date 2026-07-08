Shailesh Lodha Daughter Wedding: शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी में जुटे बड़े-बड़े VIP, लेकिन ‘तारक मेहता’ की पूरी टीम रही गायब

द्वारा
Mohit Saini
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Shailesh Lodha Daughter Wedding: शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी में जुटे बड़े-बड़े VIP, लेकिन 'तारक मेहता' की पूरी टीम रही गायब
Shailesh Lodha Daughter Wedding: शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी

Shailesh Lodha Daughter Wedding: शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी का जश्न सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। इस समारोह में कई मशहूर हस्तियां, नेता और जाने-माने लोग शामिल हुए, लेकिन फैंस की नज़र एक हैरान करने वाली बात पर गई। ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ का कोई भी पॉपुलर स्टार इस इवेंट में नहीं दिखा। लोढ़ा के पुराने को-स्टार्स के न आने से ऑनलाइन कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या एक्टर और शो की टीम के बीच मतभेद अभी भी सुलझे नहीं हैं।

सितारों से भरा जश्न

शैलेश लोढ़ा की बेटी की शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें विक्की कौशल, कुमार विश्वास, राकेश बेदी, कृष्णा अभिषेक, योग गुरु बाबा रामदेव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पत्रकार सुधीर चौधरी और मशहूर कवि सुरेंद्र शर्मा शामिल थे।

हालांकि, फैंस ने देखा कि ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के जाने-पहचाने चेहरे जैसे दिलीप जोशी (जेठालाल), मुनमुन दत्ता (बबीता जी), मंदार चंदवादकर (भिड़े), सोनालिका जोशी (माधवी), अमित भट्ट (बापूजी) और शो के कई अन्य कलाकार—इस जश्न में शामिल नहीं थे।

क्या पुराने मतभेद अभी भी सुलझे नहीं हैं?

शैलेश लोढ़ा ने 2022 में ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ छोड़ दिया था, जिससे इस सिटकॉम के साथ उनका लंबा जुड़ाव खत्म हो गया। उस समय खबरें थीं कि वह करियर के नए मौके तलाशना चाहते थे। बाद में, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि लोढ़ा और शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के बीच मतभेद हो गए थे।

यह विवाद तब और चर्चा में आया जब खबर आई कि लोढ़ा ने बकाया पेमेंट को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बाद में उन्हें बकाया पेमेंट मिल गया, लेकिन यह विवाद फैंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बीच चर्चा का एक बड़ा विषय बना रहा। फैन्स के बीच अटकलें जारी हैं

करीब 14 सालों तक शो का अहम हिस्सा रहे शैलेश लोढ़ा की जेठालाल के साथ ऑन-स्क्रीन दोस्ती टीवी पर सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली दोस्ती में से एक थी। इसलिए, शो से उनका जाना और अब इतने अहम पारिवारिक मौके पर उनके पुराने को-स्टार्स का न होना काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है।

ऑनलाइन अटकलों के बावजूद, न तो शैलेश लोढ़ा और न ही शो के मेकर्स या कास्ट ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। इसलिए, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि एक्टर्स ने आपसी मतभेदों के कारण शादी में हिस्सा नहीं लिया। उनके न आने की वजह प्रोफेशनल कमिटमेंट्स या निजी कारण भी हो सकते हैं।

पिछले कुछ सालों में कई एक्टर्स शो छोड़ चुके हैं

शैलेश लोढ़ा अकेले ऐसे एक्टर नहीं हैं जिन्होंने लंबे समय से चल रहे इस सिटकॉम से किनारा किया है। पिछले कुछ सालों में, दिशा वकानी, राज अनादकट, जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल, मोनिका भदोरिया और गुरुचरण सिंह समेत कई पॉपुलर कास्ट मेंबर्स शो छोड़ चुके हैं।

कुछ पुराने एक्टर्स ने वर्कप्लेस के माहौल, पेमेंट और प्रोडक्शन के साथ अपने अनुभव से जुड़ी समस्याओं के बारे में खुलकर बात की है। हालांकि, मेकर्स ने हमेशा इन आरोपों को नकारा है और जब भी ऐसे दावे सामने आए हैं, वे अपनी बात पर कायम रहे हैं।

शादी में कास्ट मेंबर्स के शामिल न होने के पीछे कोई आधिकारिक वजह न बताए जाने के कारण अटकलें जारी हैं। फैन्स सोच रहे हैं कि क्या यह सिर्फ़ शेड्यूलिंग की वजह से हुआ या यह इस बात का संकेत है कि पुराने मतभेद अभी भी बने हुए हैं।

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