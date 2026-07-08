Sourav Ganguly Biopic: ‘ये दादा नहीं, मजाक है!’ सौरव गांगुली की बायोपिक का पोस्टर देख भड़के फैंस

द्वारा
Mohit Saini
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Sourav Ganguly Biopic: 'ये दादा नहीं, मजाक है!' सौरव गांगुली की बायोपिक का पोस्टर देख भड़के फैंस
Sourav Ganguly Biopic सौरव गांगुली की आने वाली बायोपिक 'दादा – द सौरव गांगुली स्टोरी' के पहले पोस्टर ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा पैदा कर दी है।

Sourav Ganguly Biopic: ‘दादा – द सौरव गांगुली स्टोरी’ के मेकर्स ने सौरव गांगुली के जन्मदिन पर इस बहुप्रतीक्षित बायोपिक का पहला पोस्टर जारी किया। हालांकि दिग्गज क्रिकेटर ने इस ट्रिब्यूट का स्वागत किया, लेकिन पोस्टर को लेकर ऑनलाइन आलोचना शुरू हो गई है। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसे खराब एडिटिंग वाला और देखने में नकली बताया है।

पोस्टर में गांगुली के लॉर्ड्स वाले मशहूर सेलिब्रेशन को दिखाया गया है

 

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पहला पोस्टर भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक को दिखाता है 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी से सौरव गांगुली का अपनी जर्सी लहराना। फिल्म में गांगुली का किरदार निभा रहे एक्टर राजकुमार राव इस मशहूर सेलिब्रेशन को दोहराते हुए दिख रहे हैं।

हालांकि क्रिकेट फैंस को यह कॉन्सेप्ट पसंद आया, लेकिन कई दर्शकों को इसका एग्जीक्यूशन (काम करने का तरीका) अच्छा नहीं लगा और पोस्टर जल्द ही ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हो गया।

राजकुमार राव और सौरव गांगुली ने पहला लुक शेयर किया

सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए राजकुमार राव ने गांगुली को जन्मदिन की बधाई दी और बड़े पर्दे पर पूर्व भारतीय कप्तान का किरदार निभाने को लेकर अपना उत्साह ज़ाहिर किया।

गांगुली ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहला लुक शेयर किया और लिखा, “अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफ़ा! स्क्रीन पर राजकुमार राव को मेरा कवर ड्राइव खेलते देखने का बेसब्री से इंतज़ार है।” ऑनलाइन आलोचना के बावजूद उनके मैसेज में इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह और भरोसा झलकता है।

सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना

पोस्टर रिलीज़ होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आने लगीं। जहां कुछ लोगों ने इस ट्रिब्यूट की तारीफ़ की, वहीं कई यूज़र्स ने एडिटिंग की क्वालिटी की आलोचना की और राजकुमार राव के गांगुली जैसे दिखने पर सवाल उठाए।

एक यूज़र ने कमेंट किया, “यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। AI भी इससे बेहतर काम कर सकता था।” दूसरे ने लिखा, “कृपया इसे हटा दें। यह पूरी तरह नकली लग रहा है।” तीसरे यूज़र ने कहा, “यह खराब एडिटिंग वाला पोस्टर है। क्या यह कोई मज़ाक है?” तब से यह पोस्टर ऑनलाइन क्रिकेट और बॉलीवुड फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

शानदार कास्ट और मशहूर फिल्ममेकर्स

पहले लुक को लेकर आलोचना के बावजूद, फिल्म में शानदार कास्ट और अनुभवी क्रिएटिव टीम शामिल है। इस बायोपिक को विक्रमaditya मोटवाने ने डायरेक्ट किया है और लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है।

सौरव गांगुली के रोल में राजकुमार राव के अलावा, फिल्म में ये कलाकार भी हैं:

तान्या मानिकतला – डोना गांगुली के रोल में
अपराजिता आध्या – निरूपा गांगुली (गांगुली की माँ) के रोल में
शाश्वत चटर्जी – चंडी गांगुली (उनके पिता) के रोल में

बायोपिक में क्या दिखाया जाएगा

मेकर्स के अनुसार, यह फिल्म सौरव गांगुली के प्रेरणादायक सफ़र को दिखाएगी। एक युवा क्रिकेटर के तौर पर अपने सपने को पूरा करने से लेकर भारत के सबसे प्रभावशाली और निडर कप्तानों में से एक बनने तक। कहानी उनके दृढ़ संकल्प, लीडरशिप और भारतीय क्रिकेट के सबसे मुश्किल दौर में उसकी सोच को बदलने में निभाई गई उनकी भूमिका को दिखाएगी।

रिलीज़ की तारीख और बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि ‘दादा – द सौरव गांगुली स्टोरी’ 14 मई, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। दिलचस्प बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की टक्कर जाह्नवी कपूर, टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य स्टारर फिल्म ‘लग जा गले’ से होगी, जिससे 2027 की सबसे बड़ी फिल्मी टक्करों में से एक देखने को मिलेगी।

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