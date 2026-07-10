Dhamaal 4 Box Office Day 1 : क्या कॉमेडी ब्लॉकबस्टर टोटल धमाल का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

Dhamaal 4 Box Office Day 1 : डायरेक्टर इंद्र कुमार की बहुत पसंद की जाने वाली कॉमेडी फ्रेंचाइजी आखिरकार धमाल 4 के साथ बड़े पर्दे पर लौट आई है, जो 10 जुलाई को थिएटर में रिलीज़ हुई। फ्रेंचाइजी के खास स्लैपस्टिक ह्यूमर, मज़ेदार गलतफहमियों और ज़बरदस्त एडवेंचर से भरपूर, यह फिल्म फैंस के पसंदीदा स्टार्स अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी को एक और हंसी से भरी राइड के लिए फिर से साथ ला रही है।

रिलीज़ से पहले ज़बरदस्त चर्चा और दर्शकों की पॉजिटिव दिलचस्पी के साथ, अब सभी की नज़रें इस बात पर हैं कि क्या फिल्म फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज कर पाती है।

नए चेहरों के साथ एक नया एडवेंचर

इस बार, कहानी एक ऐसे खजाने की खोज के इर्द-गिर्द घूमती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, जहाँ अजीबोगरीब गैंग तथाकथित “ज़िंदगी के खजाने” को खोजने के मिशन पर निकलता है। लेकिन, धमाल सीरीज़ की स्पिरिट के हिसाब से, कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं होता, जिससे कभी न खत्म होने वाली अफ़रा-तफ़री, कॉमिक ट्विस्ट और ज़ोर-ज़ोर से हंसने वाले पल आते हैं।

इस फ़्रैंचाइज़ी में और एक्साइटमेंट जोड़ने वाले नए कास्ट मेंबर हैं, जिनमें रवि किशन, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता, उपेंद्र लिमये और अंजलि आनंद शामिल हैं, जो इस कॉमेडी एंटरटेनर में नई एनर्जी लाते हैं।

पहले दिन फ़िल्म ने कैसा परफ़ॉर्म किया?

बॉक्स ऑफ़िस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती अंदाज़ों के मुताबिक, धमाल 4 ने अपने ओपनिंग डे के पहले हाफ़ में शुरुआती ट्रैक किए गए शो से लगभग ₹1.10 करोड़ कमाए। ट्रेड एनालिस्ट का मानना ​​है कि ये सिर्फ़ शुरुआती आँकड़े हैं, उम्मीद है कि फ़िल्म शाम और रात के शो में रफ़्तार पकड़ेगी क्योंकि फ़ैमिली ऑडियंस और यंग मूवीगोअर्स थिएटर जाएँगे। पॉज़िटिव वर्ड ऑफ़ माउथ से भी वीकेंड में कलेक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

क्या यह टोटल धमाल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है?

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि धमाल 4 भारत में अपने ओपनिंग डे पर ₹15 करोड़ से ₹17 करोड़ के बीच कलेक्शन कर सकती है। अगर फिल्म ₹16.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है, तो यह धमाल फ्रैंचाइज़ी की सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन जाएगी।

तुलना के लिए, टोटल धमाल (2019) ने अपने ओपनिंग डे पर शानदार ₹16.5 करोड़ की कमाई की थी, यह एक ऐसा बेंचमार्क है जिसे धमाल 4 अब पार करना चाहती है।

पॉपुलर स्टार कास्ट, मज़बूत फ्रैंचाइज़ी वैल्यू और फैमिली-फ्रेंडली एंटरटेनमेंट के साथ, यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक सॉलिड ओपनिंग वीकेंड का मज़ा लेने के लिए अच्छी स्थिति में है।