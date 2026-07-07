रोहतक से कांग्रेस पर बरसीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष Archana Gupta, बोलीं- परिवारवाद की राजनीति का होगा सफाया

हुड्डा परिवार, राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा, कार्यकर्ताओं से बूथ मजबूत करने व मतदाता सूची शुद्ध कराने का किया आह्वान

Archana Gupta, हरीश भारद्वाज, रोहतक: हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने मंगलवार को रोहतक से कांग्रेस और हुड्डा परिवार के खिलाफ खुलकर राजनीतिक हमला बोला। सम्मान समारोह के मंच से उन्होंने परिवारवाद, किसानों की जमीन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा और मतदाता सूची जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि रोहतक जवानों और किसानों की धरती है

और आने वाले चुनावों में जनता परिवारवाद की राजनीति का पूरी तरह जवाब देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर बूथ को मजबूत करने, प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम जुड़वाने और अपात्र नाम हटवाने के अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

रोहतक की अनाज मंडी में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। अपने संबोधन की शुरुआत महर्षि दयानंद सरस्वती और सर छोटूराम को नमन करते हुए की तथा “सर छोटूराम अमर रहें” के नारे लगवाए।

अपने भाषण में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बापू-बेटा ने झूठ बोलकर किसानों की जमीनें हड़पी और जीजा जी को दे दी। कांग्रेस ने वर्षों तक परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया।

उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है और वह चढ़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, किसानों के साथ अन्याय हुआ और उनकी जमीनों से जुड़े मामलों को लेकर जनता सब कुछ जानती है।

डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों, जवानों और आम नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने मुंबई आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा नीति मजबूत हुई है और सेना को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता मिली है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाना देश के जवानों का मनोबल गिराने जैसा है।

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक पात्र नागरिक का वोट बनवाने, मृत मतदाताओं के नाम हटवाने और अपात्र नामों को हटाने में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रोहतक का सांसद और विधायक रोहतक की जनता तय करेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी को जागरूक रहना होगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, जहां मेहनत, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा ही सबसे बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार जनकल्याण, सुशासन और विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया।

पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत के बल पर सर्वोच्च जिम्मेदारियां प्राप्त कर सकता है। डॉ. अर्चना गुप्ता को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने से भाजपा ने महिलाओं के सम्मान और नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर साबित किया है। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया।

समारोह के दौरान हरियाणा कला परिषद के जोनल डायरेक्टर गगन हरियाणवी ने देशभक्ति और हरियाणवी संस्कृति से ओत-प्रोत गीतों की प्रस्तुति देकर माहौल को उत्साह से भर दिया। उनके गीतों पर कार्यकर्ता झूमते और नाचते नजर आए।

कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर से लोगों की जांच की गई।

डीएसपी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे समय कार्यक्रम स्थल पर तैनात रहे। कार्यक्रम में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, पूर्व राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि, भाजपा जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका, अजय बंसल, सतीश नांदल, उदयभान, शमशेर खरक, मनमोहन गोयल सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सम्मान समारोह से पहले डॉ. अर्चना गुप्ता डीएलएफ स्थित पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के निवास पर भी पहुंचीं, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला।