Attack promoted on India’s Got Talent इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट आने वाली फिल्म अटैक का प्रमोट

Attack promoted on India’s Got Talent

आज समाज डिजिटल, मुंबई :

Attack promoted on India’s Got Talent : बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने India’s Got Talent के सेट पर एक निर्देशक और कोरियोग्राफर बनने का फैसला किया। अपनी आने वाली फिल्म अटैक का प्रमोट करने के लिए रियलिटी शो में आए जॉन को बीस्ट के ‘हलामिथी हबीबो’ में शिल्पा शेट्टी, जैकलीन फर्नांडीज और रकुल प्रीत सिंह को हुक स्टेप सिखाते हुए भी देखा गया था।

एक-दूसरे को हुक स्टेप्स सिखाया

नवीनतम एकल मूल रूप से सुपरस्टार विजय और पूजा हेगड़े हैं। पहले तो अभिनेत्रियों ने एक-दूसरे को हुक स्टेप्स सिखाए और बाद में गाने पर परफॉर्म किया।शिल्पा ने वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, ‘फन-टेस्टिक फोर। डांस फ्लोर को जलाना! ” एपिसोड के दौरान जॉन और शिल्पा ने ‘देसी गर्ल’ और ‘शट अप एंड बाउंस’ पर परफॉर्म भी किया।

इससे पहले, जॉन को शिल्पा शेट्टी के टॉक शो में आमंत्रित किया गया था, जिसका टाइटल था शेप ऑफ यू।

India's Got Talent ke manch par lage stars ke trending thumke! Dekhiye aise aur bhi kahi moments ko #IndiasGotTalent Season 9 mein, every Sat-Sun, raat 8 baje, sirf Sony par. pic.twitter.com/b9fv1WEV5D — sonytv (@SonyTV) March 27, 2022

हल ही में, जॉन अपनी रिलीज़ होने वाली फिल्म अटैक के प्रमोटिंग में बिजी हैं, जिसमें स्टार एक सुपर-सोल्जर का रोल निभा रहे हैं। फिल्म अटैक में जैकलीन और रकुल प्रीत भी हैं। अटैक फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज होगी।

