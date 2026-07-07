Sharvari Wagh: एक्शन और बोल्डनेस से छाई एल्फा की ‘दुर्गा’

इंटरनेट पर आग लगा रहीं शरवरी के ये फोटोज

Sharvari Wagh, (आज समाज), मुंबई: हाल ही में स्पाई थ्रिलर फिल्म एल्फा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जो दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस शरवरी वाघ ने भी अहम भूमिका निभाई है। अपने किरदार को लेकर फिलहाल वह चर्चा में हैं।

फिल्म एल्फा में शरवरी वाघ ने दुर्गा की भूमिका को निभाया है। इस किरदार में शरवरी ने अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी है। हर कोई उनको एक्टिंग की प्रशंसा कर रहा है और दुर्गा बन उन्होंने सिनेमा जगत में अपनी खास पहचान भी बना ली हैं।

शरवरी ने हर किसी का ध्यान खींचा

शरवरी वाघ ने एल्फा में अपनी शानदार एक्शन स्किल्स को दिखाया है। इसके अलावा मूवी में उनकी बोल्डनेस का जलवा भी देखने को मिला है। इस वजह एक्शन और हॉटनेस के दम पर शरवरी ने हर किसी का ध्यान खींचा है।

बिकिनी लुक आया नजर

असल जिंदगी में शरवरी वाघ कितनी ज्यादा बोल्ड और हॉट हैं, उनका अंदाजा आप एल्फा में उनके बिकिनी लुक को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। उनके इस किलर की तस्वीरें मौजूदा समय में सिनेमाई गलियारे में हर तरफ छाई हुई हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें

आलम ये है कि अब शरवरी के एल्फा वाले हॉट लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर कोई अभिनेत्री तारीफ कर रहा है।

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