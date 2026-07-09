Alpha Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस पर ‘Alpha’ का जलवा, छठे दिन ‘Welcome to the Jungle’ को छोड़ा पीछे

Alpha Box Office Collection Day 6: आलिया भट्ट और शरवरी की एक्शन थ्रिलर ‘अल्फा’ वीकडेज़ (हफ़्ते के दिनों) में भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। YRF स्पाई यूनिवर्स की इस फ़िल्म ने दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा है और छठे दिन इसने अक्षय कुमार की कॉमेडी फ़िल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ से ज़्यादा कमाई की है।

3 जुलाई को रिलीज़ हुई ‘अल्फा’ को लेकर काफ़ी चर्चा थी और इसने टिकट खिड़की पर पहले वीकेंड में बेहतरीन कमाई की। हालाँकि वीकडेज़ में कमाई थोड़ी धीमी हुई है, फिर भी फ़िल्म अच्छे आँकड़े दर्ज कर रही है और अभी सिनेमाघरों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली फ़िल्मों में से एक बनी हुई है।

बुधवार को ‘अल्फा’ ने अक्षय कुमार की फ़िल्म को पीछे छोड़ा

Sacnilk के अनुसार, ‘अल्फा’ ने अपने पहले बुधवार (छठे दिन) को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित ₹2.85 करोड़ की कमाई की। इसकी तुलना में, ‘वेलकम टू द जंगल’ ने उसी दिन लगभग ₹2.35 करोड़ कमाए, जिससे ‘अल्फा’ को दैनिक कमाई में लगभग ₹50 लाख की बढ़त मिली।

दुनिया भर में कमाई ₹75 करोड़ के करीब

यह फ़िल्म विदेशी बाज़ारों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अकेले बुधवार को ‘अल्फा’ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग ₹1.50 करोड़ कमाए। इसकी विदेशी कमाई अब लगभग ₹21.30 करोड़ तक पहुँच गई है, जबकि भारत में फ़िल्म ने ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ₹50 करोड़ का आँकड़ा पार कर लिया है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कमाई को मिलाकर, ‘अल्फा’ ने अपने पहले हफ़्ते में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कुल लगभग ₹74.89 करोड़ कमाए हैं।

कहानी और कलाकार

‘अल्फा’ सीता (आलिया भट्ट) की कहानी है, जिसे उसके मेंटर फ़तेह सिंह शेखावत (बॉबी देओल) ने दुनिया से दूर पाला-पोसा है। एक गुप्त सैन्य कार्यक्रम के तहत जेनेटिक प्रयोगों से गुज़रने के बाद, सीता को आखिरकार अपने असली परिवार के बारे में पता चलता है और वह उस अवैध ऑपरेशन का पर्दाफ़ाश करने और उसे नष्ट करने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलती है,

जिसने उसकी ज़िंदगी को आकार दिया था। फ़िल्म में आलिया भट्ट, शरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं। शिव रवैल द्वारा निर्देशित, ‘अल्फा’ तेज़ी से बढ़ रहे YRF स्पाई यूनिवर्स की नई फ़िल्मों में से एक है और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर मज़बूत प्रदर्शन कर रही है।