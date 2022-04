Akshay Kumar Shared Video शेयर किए गए वीडियो में वह ड्रैगनफ्लाई पर हवा उड़ाते नजर आ रहे हैं

आज समाज डिजिटल, मुंबई :

Akshay Kumar Shared Video : बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आये दिन अपनी निजी जिंदगी के किस्से सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते है। कल रविवार को आपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमे वह पूल में एन्जॉय करते नजर आ रहे है।

This li’l friend slipped in the swimming pool this morning and needed help. A bit of patience, a bit of cheering…and off he flew. Isn’t that what we all need in life – hope in the heart, will to live and wings to fly. 😊 pic.twitter.com/D6laoHZLji

— Akshay Kumar (@akshaykumar) April 10, 2022