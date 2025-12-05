2nd Test Aus vs Eng Live : दूसरे टेस्ट में 334 रन पर सिमटी इंग्लिश टीम

रूट 138 रन बनाकर नाबाद, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क ने लिए छह विकेट

2nd Test Aus vs Eng Live (आज समाज), खेल डेस्क : इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पारी 334 रन पर सिमट गई है। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट एकमात्र बल्लेबाज रहे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी आक्रमण का सामना किया और वे अंत तक 138 रन बनाकर नाबाद रहे। रूट के अतिरिक्त इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली ने भी 76 रन की बहुमूल्य पारी खेली।

ज्ञात रहे कि दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टॉक ने टॉस जीतकर पहले बैंटिंग करने का निर्णय लिया। हालांकि उनका यह निर्णय ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने गलत साबित करते हुए इंग्लैंड को मैच की शुरुआत में ही दो झटके दे दिए। एक समय इंग्लैंड का स्कोर दो विकेट पर पांच रन था। बेन डकेट और ओली पोप खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए।

जैक क्रॉली और जो रूट ने टीम को संभाला

शुरुआती विकेट गिरने के बाद जैक क्रॉली ने जो रूट के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप करके टीम को संभाला और टीम का स्कोर बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के सौ के पार पहुंचा दिया। क्रॉली 76 रन बनाकर आउट हुए और दोनों के बीच 117 रन की पार्टनरशिप टूटी।

ऑस्ट्रेलिया में रूट का पहला शतक

इंग्लैंड के टॉप रन स्कोरर जो रूट ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट शतक लगा ही दिया। गुरुवार को ब्रिस्बेन के द गाबा स्टेडियम में उन्होंने 181 गेंद पर सेंचुरी पूरी की। यह उनके टेस्ट करियर की 40वीं सेंचुरी रही, लेकिन आॅस्ट्रेलिया में पहली बार ही वे इस कारनामे को कर सके। रूट इंटरनेशनल करियर में 59 शतक लगा चुके हैं। एशेज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 9 विकेट खोकर 325 रन बना लिए। रूट के अलावा ओपनर जैक क्रॉली ने 76 रन बनाए। होम टीम के लिए लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट लिए।

रूट और आर्चर की रिकॉर्ड सांझेदारी

रूट के शतक लगाने के बाद उनके सामने गस एटकिंसन 4 और ब्रायडन कार्स खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। जोफ्रा आर्चर ने फिर तेजी से रन बनाए और रूट के साथ फिफ्टी पार्टनरशिप कर ली।