Ashes Series 2025-26 : पहला टेस्ट मैच दो दिन में हारी इंग्लिश टीम

बल्लेबाजों की कब्रगाह साबित हुई पर्थ की तेज पिच, दोनों पारियों में कुल मिलाकर 67.3 ओवर ही खेल पाए इंगलैंड के बल्लेबाज

Ashes Series 2025-26 (आज समाज), खेल डेस्क : ऑस्ट्रेलिया में इस बार एशेज सीरीज जीतने के इरादे से पहुंची इंग्लिश टीम की शुरुआत किसी बुरे सपने से ज्यादा नहीं रही। पांच टेस्ट मैच की प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने मेहमानों को मात्र दो दिन में ही आठ विकेट से हरा दिया। अब देखना यह होगा की इंगलैंड की टीम पूरे दौरे के दौरान इस खराब शुरुआत से ऊबर सकेगी या फिर मेजबान ऑस्ट्रेलिया अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए इंगलैंड की टीम को सीरीज में बुरी तरह से पिछाड़ देंगे।

पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे इंग्लिश बल्लेबाज

पर्थ की हरी पिच पर खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंगलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह से डावाडोल रही। हालात इतने ज्यादा बुरे रहे कि पूरी टीम दोनों पारियों में कुल मिलाकर 67.3 ओवर ही खेल सकी और टीम की तरफ से एक मात्र अर्द्धशतक आया। इस टेस्ट मैच में इंगलैंड के बल्लेबाजों ने विकेट पर रुकने को प्राथमिकता नहीं दी और तेजी से रन बनाने के चक्कर में अपने विकेट गवातें चले गए।

गेंदबाजों ने दिलाई वापसी, बल्लेबाजों ने फेरा पानी

पहली पारी में मात्र 172 रन पर आॅलआउट होने के बावजूद इंगलैंड के गेंदबाजों ने टीम को पहली पारी के आधार पर वापसी कराई और मेजबान टीम को मात्र 132 रन पर आॅलआउट कर दिया। खुद इंगलैंड के कप्तान बेन स्टोक ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के पांच खिलाड़ियों को आउट किया। पहली पारी में 40 रन की अहम बढ़त हासिल करने का फायदा टीम दूसरी पारी में नहीं उठा पाई और दूसरे विकेट के लिए शानदार अर्द्धशतकीय साझेदारी होने के बावजूद टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट खोए और पूरी टीम दूसरी पारी में फिर 164 रन पर आउट हो गई।

हेड ने संभाला ऑस्ट्रेलिया का मोर्चा

दूसरी पारी में 204 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने एकतरफा जीत की सौगात दी। एक तरफ जहां इंगलैंड के बल्लेबाज रनों के लिए जूझ रहे थे वहीं हेड ने मात्र 83 गेंद में अविजित 123 रन की पारी खेलते हुए टीम हो टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही जीत दिला दी।

प्वाइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया नंबर एक पर

डब्ल्यूटीसी के प्वाइंट टेबल में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया अभी नंबर एक पर विराजमान है। उसने अभी तक खेले गए तीन टेस्ट मैच में सभी में विजय हासिल की है। नबर दो पर दक्षिण अफ्रीका है और उसने तीन में से दो टेस्ट में विजय हासिल की है। श्रीलंका नंबर तीन पर है और भारतीय टीम सबसे ज्यादा आठ टेस्ट मैच खेलकर चार जीत और तीन हार के साथ इस टेबल पर नंबर चार पर है। यदि दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाती है तो भारत का प्वाइंट टेबल में नंबर दो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।