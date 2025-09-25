Ashes series 2025-26 : एशेज के लिए इंग्लैंड चयनकर्ताओं ने सभी को चौकाया

ओली पोप को हटाकर हैरी बू्रक को सौंपी उपकप्तान की जिम्मेदारी, नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी एशेज सीरीज

Ashes series 2025-26 (आज समाज), खेल डेस्क : क्रिकेट की महारथी टीमों के बीच खेले जाने वाली एशेज सीरीज प्रतिष्ठा का सवाल समझी जाती है। जब भी यह सीरीज दोनों देशों के बीच खेली जाती है तो यह क्रिकेट के मैदान से आगे जाकर लोगों के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना लेती है। दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों में इस सीरीज को लेकर जबरदस्त उत्साह हर बार देखने को मिलता है। वहीं दोनों देशों की न केवल टीमें बल्कि क्रिकेट बोर्ड भी इस सीरीज के लिए कई माह पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला मैच 21 नवंबर को खेला जाना है लेकिन दोनों देशों के चयनबोर्ड ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं।

इंग्लैंड ने 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की

इंग्लैंड ने एशेज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। चयनकर्ताओं ने ओली पोप को हटाकर हैरी ब्रूक टीम का नया उपकप्तान बनाया है। भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान पोप उपकप्तान रहे थे और उन्होंने सीरीज के आखिरी मैच में बेन स्टोक्स की गैर मौजूदगी में कप्तानी भी की थी। हालांकि, उस टेस्ट में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद माइकल वॉन समेत कई इंग्लिश क्रिकेटरों ने ब्रूक को टेस्ट में उपकप्तानी सौंपने की मांग की थी। पोप के डिमोशन के पीछे उनका खराब फॉर्म भी मुख्य वजह रही।

इन खिलाड़ियों की भी हुई वापसी

एशेज का पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ में होगा। इंग्लैंड के हाल ही में सफेद गेंद के प्रारूप में कप्तान नियुक्त किए गए ब्रूक को इंग्लैंड टेस्ट टीम का भविष्य का कप्तान भी माना जा रहा है। पोप हालांकि, स्क्वॉड में अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे। वहीं तेज गेंदबाजों में मार्क वुड भी शामिल हैं जो बाएं घुटने की चोट से उबरने के बाद टीम में लौटे हैं। तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स को भी टीम में जगह मिली है जो पिछली बार दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे। शोएब बशीर भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान लगी अंगुली की चोट से उबर चुके हैं और टीम में चुने गए एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर हैं।

बल्लेबाज ऑलराउंडर विल जैक्स भी टीम में शामिल

वहीं, इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के लिए खेलने वाले बल्लेबाजी ऑलराउंडर विल जैक्स को भी टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। जैक्स अंगुली में फ्रेक्चर के कारण अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों के दौरे से चूक जाएंगे जिसमें तीन टी20 और तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच शामिल हैं। इंग्लैंड ने हालांकि कहा है कि उनके एशेज के लिए समय पर फिट होने की उम्मीद है।

एशेज के लिए इंग्लैंड की टीम इस प्रकार है: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (उपकप्तान), ब्राइडन कार्स, जैक क्राउली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग और मार्क वुड।

ये भी पढ़ें : Asia Cup 2025 Live Score : टीम इंडिया का विजय अभियान जारी, फाइनल में पहुंची