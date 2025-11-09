SpiceJet plane emergency landing : मुंबई से कोलकाता जा रहे विमान के इंजन में आई खराबी

पायलट की समझदारी से बचा बड़ा हादसा, सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित, स्वाइसजेट का था विमान

SpiceJet plane emergency landing (आज समाज), कोलकाता : मुबंई से कोकाता जा रहे विमान में चालक दल उस समय दहशत में आ गया जब अचानक विमान के इंजन में खराबी आ गई। हालांकि जब विमान ने उड़ान भरी थी तो सबकुछ ठीकठाक था। गनीमत यह रही की इस तकनीकी खराबी का चालक दल को समय रहते पता चल गया।

दूसरी बड़ी बात रही की जब विमान में खराबी आई तो वह कोलकाता एयरपोर्ट के नजदीक था। इसके बाद चालक दल ने मुस्तैदी दिखाते हुए एयरपोर्ट अधिकारियों से सपंर्क किया और विमान की आपात लैंडिंग की अनुमति मांगी जोकि तुरंत ही दे दी गई। जिसके बाद विमान को सुरक्षित उतार लिया गया। इससे इस विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे।

स्पाइसजेट कंपनी का था विमान

जिस विमान में खरीबी आई वह स्पाइसजेट का था। इसके तहत मुंबई से कोलकाता आ रही स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी670 को उस समय आपात स्थिति (इमरजेंसी) में लैंड कराना पड़ा जब विमान के एक इंजन में खराबी आ गई। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, पायलट ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए आपात लैंडिंग की अनुमति मांगी, जिसके बाद विमान को कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया।

फ्लाइट ने रविवार देर रात आपात स्थिति घोषित की थी। अधिकारियों ने बताया कि विमान को सुरक्षित लैंड कराने के बाद रात 11:38 बजे (23:38) पर फुल इमरजेंसी हटा ली गई। विमान में मौजूद सभी यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर दमकल की गाड़ियां और मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई थीं। लैंडिंग के बाद तकनीकी टीम ने विमान की जांच शुरू कर दी है ताकि इंजन फेल होने की वजह का पता लगाया जा सके।

दो दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर आई थी तकनीकी खराबी

देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर सात नवंबर को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण 400 से ज्यादा उड़ानों के संचालन में देरी हुई। हवाई अड्डा अधिकारियों के मुताबिक समस्याओं को ठीक करने के लिए कर्मचारी लगातार जुटे हुए रहे। उस समय आईटी ने कहा कि गुरुवार शाम से तकनीकी समस्याओं के कारण हवाई यातायात नियंत्रक स्वचालित रूप से उड़ान योजना प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

आईजीआईए देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट

गौरतलब है कि आईजीआईए देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और यहां से प्रतिदिन 1,500 से ज्यादा उड़ानों का संचालन होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 313 प्रस्थान और 118 आगमन विलंबित हुए। एटीसी में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की कर दी थी, जिसमें उन्हें उड़ानों से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए अपनी-अपनी एयरलाइनों के संपर्क में रहने को कहा गया था।