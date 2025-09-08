जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में शुरू हुई मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने पूरा क्षेत्र घेरा

Jammu-Kashmir Encounter (आज समाज), जम्मू : सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डार क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस संबंध में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई लेकिन बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ जारी है। अभी तक मिली सूचना के अनुसार इस क्षेत्र में तीन से चार आतंकवादी छिपे होने की संभावना है। वहीं आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में सेना का एक अधिकरी और तीन जवानों के घायल होने की सूचन है।

सेना के तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़

जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को गुड्डार एरिया के जंगलों में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने एरिया को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आंतकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक फायरिंग कर दी। जब तक सुरक्षा बल कुछ समझ पाते तब तक एक अधिकारी सहित तीन जवान घायल हो गए। अभी फायरिंग जारी है और आतंकवादियों की तलाश जारी है।

नोट : समाचार अपडेट किया जा रहा है।