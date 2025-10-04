Sonipat Encounter: सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 के पैर में लगी गोली

Sonipat Encounter: सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 के पैर में लगी गोली

व्यापारी का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में शामिल थे बदमाश
Sonipat Encounter, (आज समाज), सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में आज अलसुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने का मामला प्रकाश में आया है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक अन्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश व्यापारी का अपहरण कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के केस में भी शामिल थे। इस केस में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को पकड़ चुकी है।

तड़के साढ़े 3 बजे मिली बदमाशों की सूचना

प्राप्त जानकारी अनुसार सोनीपत पुलिस को शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि वांछित बदमाश सिकंदरपुर माजरा से खेड़ी दमकन रोड पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर, एसटीएफ के इंचार्ज योगेंद्र और सीआईए गोहाना के इंस्पेक्टर वीरेंद्र के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने इलाके की नाकेबंदी की।

पुलिस को देखते ही बदमाशों ने शुरू की फायरिंग

पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में फिरौती गैंग के दो बदमाश कपिल (निजामपुर) और दीपक (निजामपुर) गोली लगने से घायल हो गए। कपिल को दो गोलियां लगी हैं, जबकि दीपक को एक गोली लगी है। तीसरा बदमाश साहिल खान (डेरा बस्सी, पंजाब) को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया।

जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश को लगी गोली

गोली लगने से घायल हुए कपिल और दीपक को तुरंत नागरिक अस्पताल गोहाना ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे के विशेष इलाज के लिए पीजीआई खानपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

व्यापारी नीटू डांगी का किया था अपहरण

गोहाना के रहने वाले व्यापारी नीटू डांगी ने बरोदा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 16 सितंबर को जब वह अपनी फैक्ट्री जा रहे थे, तब एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। इसके बाद, हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें जबरन उनकी ही गाड़ी में अगवा कर लिया। बदमाशों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक कमरे में ले जाकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। बाद में, सौदेबाजी के बाद 50 लाख रुपए देने का फैसला हुआ। बदमाशों ने व्यापारी के कपड़े उतरवाकर वीडियो भी बनाई और धमकी दी कि शिकायत करने पर वीडियो वायरल कर देंगे और परिवार को जान से मार देंगे। बदमाशों ने नीटू डांगी की गाड़ी से एक लाख रुपए भी निकाल लिए थे।

