EMRS Recruitment 2025 : EMRS में निकली शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की भर्ती, आज ही करे आवेदन

EMRS Recruitment 2025 : अगर आपका भी सपना सरकारी विभाग में नौकरी करने का है तो ये खबर ख़ास सिर्फ आपके लिए है क्यूंकि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) ने शिक्षण और गैर-शिक्षण भर्ती 2025 के लिए अपने पदों की भर्ती जारी की है । यह भर्ती अभियान भारत भर में प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, छात्रावास वार्डन, लेखाकार, क्लर्क, लैब अटेंडेंट और अन्य सहायक कर्मचारियों जैसी कई श्रेणियों में अवसर प्रदान करता है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ईएमआरएस आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है, और यह भर्ती विभिन्न स्कूलों में इसके कार्यबल को मज़बूत करेगी। इच्छुक आवेदकों को पात्रता, रिक्तियों, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया के विवरण के लिए अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अंतिम समय में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले जमा करने होंगे।

EMRS शिक्षण और गैर-शिक्षण भर्ती 2025 अवलोकन

भर्ती संगठन: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय

पद का नाम: शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पद (प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, छात्रावास वार्डन, लेखाकार, लिपिक,

प्रयोगशाला सहायक, आदि)

कुल रिक्तियां: 7267

भारत भर में नौकरी का स्थान

ऑनलाइन आवेदन का तरीका

वेतन/वेतनमान पद के अनुसार भिन्न होता है (7वें वेतन आयोग के अनुसार)

अधिसूचना वर्ष: 2025

आधिकारिक वेबसाइट: emrs.tribal.gov.in

EMRS शिक्षण और गैर-शिक्षण भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां

अधिसूचना जारी होने की तिथि: 19 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 19 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 23 अक्टूबर 2025

परीक्षा तिथि: जल्द ही सूचित किया जाएगा

EMRS शिक्षण और गैर-शिक्षण भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क-0 रुपये और प्रक्रमण संसाधन शुल्क-500 रुपये, कुल-500 रुपये

अन्य आवेदन शुल्क-1500 रुपये और प्रक्रमण संसाधन शुल्क 500 रुपये, कुल-2000 रुपये

EMRS शिक्षण और गैर-शिक्षण भर्ती 2025 रिक्तियां और योग्यता

प्रिंसिपल (225) स्नातकोत्तर + बी.एड. 8-12 वर्षों के अनुभव के साथ

पीजीटी (1460) प्रासंगिक विषय में स्नातकोत्तर + बी.एड.

टीजीटी (3962) प्रासंगिक विषय में स्नातक + बी.एड. + सीटीईटी उत्तीर्ण

हॉस्टल वार्डन (635) किसी भी विषय में स्नातक

महिला स्टाफ नर्स (550) बी.एससी नर्सिंग

लेखाकार (61) वाणिज्य/लेखा में स्नातक

क्लर्क (जेएसए) (228) बारहवीं पास + टाइपिंग कौशल

लैब अटेंडेंट (146) विज्ञान के साथ दसवीं/बारहवीं पास

EMRS शिक्षण और गैर-शिक्षण भर्ती 2025 आयु सीमा

23.10.25 तक

प्रधानाचार्य: 50 वर्ष तक

पीजीटी: 40 वर्ष तक

टीजीटी: 35 वर्ष तक

लेखाकार, लैब अटेंडेंट और जेएसए: 30 वर्ष तक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आयु में छूट लागू होगी।

EMRS शिक्षण और गैर-शिक्षण भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

कौशल परीक्षा / प्रायोगिक परीक्षा (पदों के अनुसार)

साक्षात्कार (यदि आवश्यक हो)

दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा

कैसे करें EMRS शिक्षण और गैर-शिक्षण भर्ती 2025 के लिए आवेदन

उम्मीदवार ईएमआरएस की आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र में सही विवरण भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करनी होंगी।

आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट अपने पास रखना चाहिए।

