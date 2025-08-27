Employees Union Haryana : कर्मचारी संघ हरियाणा भिवानी की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित, लंबित मांगों पर हुई चर्चा

अखिल भारतीय राज्य सरकारी पैंशनर्ज फेडरेशन के आह्वान पर 17 को जंतर-मंतर पर होगा धरना: मा. वजीर सिंह

Employees Union Haryana(आज समाज) भिवानी। कर्मचारी संघ हरियाणा भिवानी की जिला कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को स्थानीय महम रोड़ स्थित सर्व कर्मचारी संघ के कार्यालय में जिला प्रधान नरेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिसका संचालन जिला सचिव राजबीर ने किया। बैठक में राज्य प्रधान मास्टर वजीर सिंह व राज्य महासचिव रतन जिंदल विशेष रूप से उपस्थित हुए।

बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि सरकार रिटायर कर्मचारियों की लंबित मागों पूरा करने के नाम पर आर्थिक बोझ का रोना रोती है और दूसरी तरफ सरकार विधान सभा में पूर्व विद्यायकों को 10 हजार रूपये मैडिकल भत्ता व 10 हजार रूपये सैर सपाटा भत्ता का विधेयक पास करती है तथा सरकार ने वरिष्ठ नागरिको को बसो में रियायती किराये की सुविधा दे रखी है, उसे सहकारी बसों के मालिक नही मान रहे और कह रहे हैं कि या तो पूरा किराया दो वर्ना बस से उतर जाओ।

केन्द्र सरकार पैंशन वित्त विधेयक-2025 को ले वापिस

सरकार से अपील है कि सहकारी बसों के मालिकों को आदेश दे कि वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी बसो की तरह रियायती किराया की सुविधा दी जाएं। बैठक संबोधित करते हुए रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रांतीय प्रधान व अखिल भारतीय राज्य सरकारी पैशनर्ज फैडरेशन के राष्ट्रीय उप प्रधान मास्टर वजीर सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार पैंशन वित्त विधेयक-2025 को वापिस ले अन्यथा अखिल भारतीय राज्य सरकारी पैंशनर्ज फेडरेशन के आहवान पर 17 सितंबर को दिल्ली में जन्तर मन्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे तथा आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

कर्मचारियों की लंबित मांगो करे लागू

बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय महासचिव रतन जिंदल ने कहा कि सरकार रिटायर कर्मचारियों की लंबित मांगो जैसे 65 वर्ष होने पर 10 प्रतिशत तथा 75 वर्ष होने पर 20 प्रतिशत की मूल वेतन में वृद्धि की जाए, कम्यूटेशन राशि की कटौती 15 साल की बजाए 12 साल की जाएं, करोना काल का 18 माह बकाया महंगाई भत्ता ब्याज सहित दिया जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाएं और मेडिकल भता 3 हजार रूपये दिया जाए, 6 माह से ज्यादा सरकारी सेवा करने वाले रिटायर कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि दी जाएं आदि को लागू करे।

बैठक को जिला उप प्रधान रामचन्द्र सैनी, जिला सचिव राजबीर कादयान, सह सचिव महावीर शर्मा,संगठन सचिव फूल सिंह, आडिटर निर्मल कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य मास्टर चांदी राम तोशाम खंड के प्रधान अभय राम, भिवानी खंड के उप प्रधान बलवान दरोगा, सचिव दिलबाग जांगड़ा, सिवानी खंड के सचिव रामभगत जांगडा, कैरु खंड के प्रधान धर्मबीर सिंह, सचिव हरी सिंह, बवानी खेडा खंड के प्रधान संतु सिंह, वित सचिव हरफूल सिंह आदि नेताओं ने भी सम्बोधित किया।