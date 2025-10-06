Employee Pension Scheme : PF कर्मचारियों की पेंशन राशि में होगी बढ़ोतरी ,जल्द लिया जाएगा फैसला

Employee Pension Scheme (आज समाज) : अगर निजी कंपनियों में काम करते हुए आपके PF का पैसा कट रहा है, तो सरकार जल्द ही आपको तोहफा दे सकती है। PF कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद है। EPS के तहत कर्मचारियों को मासिक पेंशन देने का प्रावधान है।

यह पेंशन राशि बढ़ाकर 7,500 रुपये की जा सकती है। वर्तमान में, कर्मचारियों को न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। भारत में कई लाख कर्मचारी EPS के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। पेंशन राशि में अपेक्षित वृद्धि के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं।

कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी

EPFO, EPS के तहत PF कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करता है। वर्तमान में, EPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह है। यह पेंशन योजना 1995 में शुरू की गई थी और इसका लाभ बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मिलता है। ईपीएस का लाभ उठाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है।

केवल वे कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 साल नौकरी की है, पेंशन के पात्र होंगे। इसका मतलब है कि पीएफ कटौती दस साल तक करनी होगी। पेंशन का भुगतान 58 साल की उम्र से शुरू होगा। वर्तमान में, न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 प्रति माह है। कर्मचारी इसे बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, ईपीएफओ पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा भी कर सकता है।

कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा

ईपीएफओ ने पीएफ कर्मचारियों को तोहफा देने की पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इसे मंजूरी दे देगी। अगर सरकार ईपीएस राशि बढ़ाकर ₹7,500 कर देती है, तो लगभग 78 लाख पेंशनभोगियों को इसका फायदा होगा। यह एक बड़ा तोहफा साबित होगा।

इस राशि से पेंशनभोगियों को महंगाई से काफी राहत मिलेगी। अब सबकी निगाहें सरकार की घोषणा पर टिकी हैं। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।