Employee Bonus : पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मिलेगा प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस , सरकार ने किया ऐलान

दिवाली त्योहार से पहले, केंद्र सरकार ने पोस्टल डिपार्टमेंट के लाखों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर का ऐलान किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, सरकार ने पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत, कर्मचारियों को 60 दिनों की सैलरी या दो महीने की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। यह मंजूरी राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद जारी की गई, जिससे कर्मचारियों में ज़बरदस्त उत्साह है।

कर्मचारियों को मिली राहत

भारत में त्योहारों का मौसम कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आता है, और इस बार, पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली को और भी खास बना दिया है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ही कई राहत के उपाय किए हैं, जिसमें महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी, बोनस पेमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) में सुधार शामिल हैं। यह बोनस गिफ्ट पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से दोहरी खुशी लाएगा।

पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक ऑर्डर के मुताबिक, यह बोनस ग्रुप C कर्मचारियों, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), नॉन-गजटेड ग्रुप B कर्मचारियों, ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) और फुल-टाइम कैजुअल वर्कर्स को मिलेगा। अनुमान है कि इस कदम से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। त्योहारों के इस बोनस से न सिर्फ उनकी फाइनेंशियल हालत मजबूत होगी, बल्कि उनके परिवार में भी खुशियां आएंगी।

बोनस का कैलकुलेशन एवरेज सैलरी के आधार पर

रिपोर्ट के मुताबिक, बोनस का कैलकुलेशन कर्मचारियों की एवरेज सैलरी के आधार पर किया जाएगा। इसका फॉर्मूला है (एवरेज सैलरी × 60 दिन ÷ 30.4)। इस कैलकुलेशन में बेसिक पे, महंगाई भत्ता, स्पेशल भत्ता, ड्यूटी भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता शामिल होगा। हालांकि, बोनस के लिए मैक्सिमम सैलरी लिमिट 7,000 रुपये प्रति महीना तय की गई है। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बोनस उनके टाइम-रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस (TRCA) और महंगाई भत्ते के आधार पर तय किया जाएगा।

सरकार के इस फैसले से पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बोनस की घोषणा से उनका हौसला बढ़ेगा और त्योहारों का मौसम भी अच्छा रहेगा। दिवाली से पहले दो महीने की सैलरी के बराबर बोनस मिलना इन कर्मचारियों के लिए सच में “डबल डिलाइट दिवाली” साबित हो रहा है।

