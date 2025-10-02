Emirates Flight Power Bank Ban: फ्लाइट में नहीं चला पाएंगे पावर बैंक, फोन-लैपटॉप चार्जिंग पर लगा बैन 

Emirates Flight Power Bank Ban: 2 अक्टूबर से, एमिरेट्स एयरलाइंस ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत यात्रियों को उड़ान के दौरान अपने उपकरणों को चार्ज करने के लिए पावर बैंक का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि यात्री अपने केबिन बैगेज में पावर बैंक ले जा सकते हैं, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान उसे बंद रखना होगा।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यात्रियों को उड़ान के दौरान पावर बैंक से अपने फ़ोन या लैपटॉप चार्ज करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, उड़ान के दौरान पावर बैंक को सीट के सॉकेट से चार्ज नहीं किया जा सकता।

एमिरेट्स ने कहा कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, लिथियम-आयन बैटरियों से जुड़ी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें पावर बैंक एक प्रमुख कारण रहे हैं। जोखिम को कम करने के लिए, एयरलाइन ने उड़ानों के दौरान इनके इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है।

क्या अनुमति है?

यात्री 100Wh (लगभग 27,000mAh) क्षमता तक का पावर बैंक ले जा सकते हैं।

पावर बैंक को सीट की जेब में या आगे की सीट के नीचे रखना होगा।

इसे ओवरहेड बिन में नहीं रखा जा सकता।

पूरी उड़ान के दौरान डिवाइस को बंद रखना होगा।

एयरलाइन ने यात्रियों को यह भी याद दिलाया कि सभी एमिरेट्स विमानों में बिल्ट-इन चार्जिंग पोर्ट लगे होते हैं। इसलिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे विमान में चढ़ने से पहले अपने डिवाइस को पूरी तरह चार्ज कर लें।

दुनिया भर में, FAA, TSA, CAA और IATA जैसे विमानन प्राधिकरण यात्रियों को केबिन बैगेज में 100Wh तक के पावर बैंक ले जाने की अनुमति देते हैं। कुछ एयरलाइंस 160Wh तक की भी अनुमति देती हैं। हालाँकि, एमिरेट्स ने अब उड़ान के दौरान पावर बैंक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर कड़ा रुख अपनाया है।