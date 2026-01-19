Actress Molested During Photoshoot: बीच पर फोटोशूट के दौरान शर्मनाक हरकत, इस एक्ट्रेस के साथ हुआ कुछ ऐसा कि रह गईं सन्न

By
Mohit Saini
-
0
74
Actress Molested During Photoshoot: बीच पर फोटोशूट के दौरान शर्मनाक हरकत, इस एक्ट्रेस के साथ हुआ कुछ ऐसा कि रह गईं सन्न
Actress Molested During Photoshoot: बीच पर फोटोशूट के दौरान शर्मनाक हरकत, इस एक्ट्रेस के साथ हुआ कुछ ऐसा कि रह गईं सन्न

Actress Molested During Photoshoot: बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनिषा लांबा, जो 18 जनवरी को अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-पहचाना नाम हैं। भले ही उनका एक्टिंग करियर लगातार हिट फिल्मों से भरा न रहा हो, लेकिन मिनिषा अक्सर अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस और ग्लैमरस तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, जो फैंस को जोड़े रखती हैं।

हालांकि, बहुत से लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि एक्ट्रेस एक बार एक फोटोशूट के दौरान एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना से गुज़री थीं, जिससे वह सदमे में आ गईं और डर गईं। जानिए क्या हुआ था।

Actress Molested During Photoshoot: बीच पर फोटोशूट के दौरान शर्मनाक हरकत, इस एक्ट्रेस के साथ हुआ कुछ ऐसा कि रह गईं सन्न

मिनिषा लांबा ने 2005 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की

मिनिषा लांबा ने 2005 में 20 साल की उम्र में फिल्म ‘यहां’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बाद में वह ‘बचना ऐ हसीनों’, ‘किडनैप’, ‘शौर्य’, ‘भेजा फ्राई 2’, ‘जोकर’ और ‘ज़िला गाज़ियाबाद’ जैसी कई फिल्मों में नज़र आईं।

सीमित फिल्में, औसत बॉक्स ऑफिस सफलता

अपने लगभग 20 साल के करियर में, मिनिषा ने सिर्फ़ कुछ ही फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। वह आखिरी बार 2017 में बड़े पर्दे पर दिखी थीं, जिसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे फिल्मों से दूरी बना ली।

टेलीविज़न पर आने से वह सुर्खियों में बनी रहीं

फिल्मों के अलावा, मिनिषा टेलीविज़न पर भी नज़र आईं। उन्होंने बिग बॉस 8 में हिस्सा लिया और ‘कॉमेडी नाइट्स बचाओ’ जैसे कॉमेडी शो में गेस्ट के तौर पर आईं, जिससे उन्हें दर्शकों से जुड़े रहने में मदद मिली।

फिल्मों से दूरी, सोशल मीडिया पर एक्टिव

हालांकि मिनिषा लांबा ने फिल्मों से दूरी बना ली है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनकी बोल्ड तस्वीरें और वीडियो अक्सर ध्यान खींचते हैं और उनके फैन बेस को जोड़े रखते हैं।

फोटोशूट की घटना जिसने उन्हें सदमे में डाल दिया

मिनिषा ने एक बार खुलासा किया था कि गोवा में एक फोटोशूट के दौरान उनके साथ एक चौंकाने वाली घटना हुई थी। एक बीच पर शूटिंग के दौरान, कथित तौर पर कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को गलत तरीके से छुआ, एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें बहुत परेशान कर दिया।

इस घटना ने उन्हें डरा दिया और सार्वजनिक जगहों के काले सच को उजागर किया, यहां तक ​​कि सेलेब्रिटीज़ के लिए भी। कथित तौर पर इस घटना के बाद एक्ट्रेस सदमे में थीं और उन्हें यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि क्या हुआ था। मिनिषा लांबा की पर्सनल लाइफ

अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो मिनिषा ने 2015 में बिजनेसमैन रयान थाम से शादी की थी। बदकिस्मती से, उनकी शादी सिर्फ पांच साल चली और 2020 में दोनों का तलाक हो गया।

आज भी याद की जाती हैं, आज भी पॉपुलर हैं

फिल्मों से दूर रहने के बावजूद, मिनिषा लांबा सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस के ज़रिए आज भी पॉपुलर बनी हुई हैं। उनकी जर्नी इंडस्ट्री में एक्टर्स द्वारा झेली जाने वाली ग्लैमर और कड़वी सच्चाइयों दोनों को दिखाती है।

ये भी पढ़ें: North India Cold Wave Alert: उत्तर भारत में ठंड का रेड अलर्ट! दिल्ली-यूपी फ्रीज, शीतलहर का कहर जारी

 