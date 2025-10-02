Elon Musk Net Worth: 500 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान बने एलन मस्क, रचा दुनिया का इतिहास

Elon Musk Net Worth: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, एलोन मस्क ने 500 अरब डॉलर की चौंका देने वाली कुल संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। फोर्ब्स के रियल-टाइम बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, मस्क ने बुधवार को यह अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की, जिसकी वजह टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्सएआई जैसी उनकी कंपनियों के मूल्यांकन में तेज़ उछाल है।

टेस्ला के शेयरों ने रिकॉर्ड तोड़ संपत्ति अर्जित की

मस्क की बढ़ती संपत्ति के पीछे सबसे बड़ा उत्प्रेरक टेस्ला के शेयरों में लगातार हो रही तेजी रही है, जिसमें हाल के दिनों में ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। टेस्ला के साथ-साथ, स्पेसएक्स और एक्सएआई के बढ़ते मूल्यांकन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बुधवार को, टेस्ला के शेयर लगभग 4% बढ़कर बंद हुए, जिससे मस्क की कुल संपत्ति 500.1 अरब डॉलर हो गई। उल्लेखनीय रूप से, इस उछाल ने एक ही दिन में 7 अरब डॉलर से ज़्यादा की वृद्धि की, जिससे मस्क इतिहास में इतनी संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज हो गए।

टेस्ला – मस्क की संपत्ति का आधार

टेस्ला मस्क की अपार संपत्ति की रीढ़ बनी हुई है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली इस दिग्गज कंपनी के शेयरों में इस साल अकेले 14% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है।  मस्क के पास वर्तमान में टेस्ला के 12.4% से ज़्यादा शेयर हैं, जिससे वह सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक बन गए हैं।
हाल ही में, मस्क ने खुद लगभग 1 अरब डॉलर मूल्य के टेस्ला शेयर खरीदे, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा और शेयरों की तेज़ी को और बढ़ावा मिला, जिससे अंततः उन्हें यह असाधारण रिकॉर्ड तोड़ने में मदद मिली।

2025 में तेज़ी से विकास

2025 में एलन मस्क की संपत्ति तेज़ी से बढ़ रही है। इस साल अब तक उनकी संपत्ति में लगभग 38 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सिर्फ़ एक दिन में 7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।
हालाँकि, इस साल संपत्ति में बढ़ोतरी के मामले में, ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन ने 157 अरब डॉलर की आश्चर्यजनक वृद्धि के साथ सबको पीछे छोड़ दिया है, जिससे वह मस्क के ठीक पीछे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।

