Electricity workers protested : बिजली विभाग में आनलाईन तबादला पालिसी के विरोध में उतरे बिजलीकर्मी

बिजली कर्मियों ने हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली विभाग में आनलाईन तबादला पालिसी के खिलाफ कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं। हरियाणा इलेक्ट्रिक बोर्ड संगठन ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर के नीचे दो घंटे की हड़ताल कर जुई रोड़ स्थित उपमंडल बिजली कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।उपमंडल बिजली कार्यालय में सब यूनिट अध्यक्ष अरविंद छिल्लर की अध्यक्षता व मंच संचालन रमेश कुमार की अध्यक्षता में संचालित धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर बताया कि सरकार बार बार तबादला नीति में बदलाव कर कर्मियों का शोषण कर रही है।

जो न्यायसंगत नहीं है। एक तरफ तो बिजली विभाग में वेतन विसंगति से लेकर कर्मचारियों की कमी से पहले ही काम का दबाव झेल रहे हैं लेकिन ऊपर से बार बार तबादला कर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। आज बाढड़ा उपमंडल कार्यालय में उपकरणेां की कमी के कारण कर्मचारी हर समय मौत के साए में काम करने को मजबूर हैं वहीं सरकार नए उपकरण या अन्य सुविधा देने से पूरी तरह कंजूसी बरत रही है जिससे कर्मचारियों को अब प्रतिदिन दो घंटे धरने देकर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरु करने का फैसला लिया है।

धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने मिलकर फैसला लिया कि यह हड़ताल पहले मंगलवार तक बाढड़ा कार्यालय व बुधवार को चरखी दादरी व फिर अधिक्षक अभियंता कार्यालय भिवानी में रोष प्रदर्शन किया जाएगा।रोष प्रदर्शन में एफएम जगत सिंह जीतपूरा, रमेश कुमार, एएसए नरेन्द्र सिंह, विकास, अमित कुमार, एएलएम संदीप, नवीन कुमार, राजेश कुमार, उमेश, सतीश कुमार, मोहित, सुनील कुमार, विक्रम, महेन्द्र सिंह, राजेश कुमार, पवन कुमार, सोमबीर सिंह, संदीप, सुनील, पवन कुमार, अमित, सीए राजकुमार इत्यादि मौजूद रहे।