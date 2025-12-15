Electricity workers protest : बिजली विभाग में आनलाईन तबादला पालिसी के विरोध में उतरे बिजलीकर्मी

बिजली कर्मियों ने दूसरे दिन हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )बाढड़ा। जुई रोड़ स्थित उपमंडल बिजली कार्यालय में हरियाणा इलेक्ट्रिक बोर्ड संगठन पदाधिकारियों ने सरकार की आनलाईन पालिसी व अन्य मांगों को लेकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बिजली कार्यालय में दो घंटे कामकाज बंद कर हड़ताल व धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।132 केवी बिजली सब स्टेशन के उपमंडल बिजली कार्यालय में सब यूनिट अध्यक्ष अरविंद छिल्लर की अध्यक्षता व मंच संचालन रमेश कुमार की अध्यक्षता में संचालित धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर बताया कि सरकार बार बार तबादला नीति में बदलाव कर कर्मियों का शोषण कर रही है जो न्यायसंगत नहीं है।

आज बाढड़ा उपमंडल कार्यालय में उपकरणों की कमी के कारण कर्मचारी हर समय मौत के साए में काम करने को मजबूर हैं

एक तरफ तो बिजली विभाग में वेतन विसंगति से लेकर कर्मचारियों की कमी से पहले ही काम का दबाव झेल रहे हैं लेकिन ऊपर से बार बार तबादला कर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है जिससे परेशान होकर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली विभाग में आनलाईन तबादला पालिसी के खिलाफ कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं। आज बाढड़ा उपमंडल कार्यालय में उपकरणों की कमी के कारण कर्मचारी हर समय मौत के साए में काम करने को मजबूर हैं वहीं सरकार नए उपकरण या अन्य सुविधा देने से पूरी तरह कंजूसी बरत रही है।

जिससे कर्मचारियों को अब प्रतिदिन दो घंटे धरने देकर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरु करने का फैसला लिया है। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने मिलकर फैसला लिया कि यह हड़ताल पहले मंगलवार तक बाढड़ा कार्यालय व बुधवार को चरखी दादरी व फिर अधिक्षक अभियंता कार्यालय भिवानी में रोष प्रदर्शन किया जाएगा।रोष प्रदर्शन में एफएम जगत सिंह जीतपूरा, रमेश कुमार, एएसए नरेन्द्र सिंह, विकास, अमित कुमार, एएलएम संदीप, नवीन कुमार, राजेश कुमार, उमेश, सतीश कुमार, मोहित, सुनील कुमार, विक्रम, महेन्द्र सिंह, राजेश कुमार, पवन कुमार, सोमबीर सिंह, संदीप, सुनील, पवन कुमार, अमित, सीए राजकुमार इत्यादि मौजूद रहे।

यह भी पढ़े: Block Samiti elections : ब्लॉक समिति चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों से मिले सकारात्मक संकेत- एस.एम.एस. संधू