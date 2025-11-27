Electricity Employees Protest : बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे उप्र कर्मियों के साथ की एकजुटता प्रकट

पूरे देश के बिजली कर्मचारी उप्र के संघर्षरत कर्मचारियों के साथ डटकर खड़े रहेंगे: सुभाष लांबा

Faridabad News, आज समाज, फरीदाबाद। इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईईएफआई) के आह्वान पर बृहस्पतिवार को बिजली कर्मचारियों ने उप्र सरकार द्वारा पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल निगम के निजीकरण के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और पिछले एक साल से निजीकरण के फैसले के खिलाफ निरंतर आंदोलन कर रहे बिजली कर्मचारियों व इंजीनियर के साथ एकजुटता प्रकट की।

प्रदर्शन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष सुरेन्द्र खटकड़ ने की

बृहस्पतिवार को ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के बैनर तले बल्लभगढ़ डिवीजन, सेक्टर 6 ईदगाह पर बिजली कर्मचारियों ने उप्र सरकार के खिलाफ और आंदोलन की एकजुटता में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनिट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र खटकड़ ने की और संचालन सचिव वेद प्रकाश कर्दम ने की।

प्रदर्शन में इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष लांबा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान करतार सिंह, एएचपीसी वर्कर यूनियन के सर्कल सचिव कृष्ण कुमार, यूनिट कमेटी के नेता रामकेश साहरण, प्रवेश बैंसला आदि मौजूद थे। प्रदर्शन में कर्मचारी नेता कृष्ण कुमार कालीरमन सर्कल सचिव, करतार सिंह जागलान जिला प्रधान एसकेएस एवं युनिट ओल्ड प्रधान, सुरेन्द्र खटकड़ वरिष्ठ उपप्रधान, वेदप्रकाश कर्दम, प्रवेश बैंसला सचिव, पंकज कुमार, नवीन रावत, सुनिल शर्मा, वेदप्रकाश शर्मा, छवि कांत शर्मा, पूरन शर्मा, नरेश कुमार, विनोद शर्मा, रिंकू सिंह, मयंक शर्मा आदि मौजूद थे।

