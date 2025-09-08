Haryana Electricity Department Defaulter: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं पर 7,695.62 करोड़ रुपए बकाया

22.21 लाख उपभोक्ता बन चुके डिफाल्टर

Haryana Electricity Department Defaulter, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में 22.21 लाख बिजली उपभोक्ता डिफाल्टर हो चुके है। इन उपभोक्ताओं पर 7,695.62 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। ग्रामीण उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक राशि बकाया है। वहीं शहरी, औद्योगिक इकाइयां और कई सरकारी विभाग की बिल भरने में पीछे है।

बिजली निगम सरकारी तंत्र से ही बिलों की वसूली नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और कमजोर हुई है और बिजली कंपनियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पर उपभोक्ताओं का बकाया जून 2025 तक बढ़कर 7,695.62 करोड़ रुपए हो गया है।

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता 4,400 करोड़ रुपए बकाया

सबसे अधिक बकाया ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता के सबसे अधिक बकाया लगभग 4,400 करोड़ रुपए। शहरी घरेलू उपभोक्ता के करीब 834 करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र के किसानों पर 194 करोड़ रुपए कर बकाया। गैर-घरेलू (वाणिज्यिक प्रतिष्ठान) के लगभग 770 करोड़ रुपए।

औद्योगिक इकाइयां पर 1,063 करोड़ रुपए बकाया

औद्योगिक इकाइयां के 1,063 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। सरकारी विभाग के स्वयं सरकारी कार्यालयों पर ही 389 करोड़ रुपए का बकाया। अन्य श्रेणी के लगभग 43 करोड़ रुपए बकाया है।

बकाया नहीं देने पर जुर्माने और कनेक्शन काटा काटने का प्रावधान

बिजली का बिल नहीं भरने पर पहले जुर्मार्ना और ब्याज लगता है, फिर बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। कनेक्शन कटने पर आपको दोबारा जोड़ने के लिए शुल्क देना पड़ता है, और बकाया बिल का भुगतान न करने पर यह बढ़ता जाता है।

बहुत से डिफाल्टर उपभोक्ताओं की बिजली अब भी चालू

आपको बता दें कि हरियाणा में 22 लाख 21 हजार 315 उपभोक्ता समय पर बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाए हैं और अब डिफाल्टर बन चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की भी शामिल है, जिनकी बिजली आपूर्ति अभी भी चालू है, जबकि कई उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले ही काट दिए गए हैं।

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू

बिजली मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में चार महीने पहले वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू करने का ऐलान दिया था। उन्होंने कहा था सूबे में यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। अब इस स्कीम को पूरा होने में दो महीने रह गए है। इस स्कीम के तहत वन टाइम बिल का भुगतान करने में 10% की छूट मिल रही। साथ ही 100% सरचार्ज में भी छूट भी विभाग दे रहा है।

