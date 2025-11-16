Electric Buses, (आज समाज), पानीपत : हरियाणा के पानीपत जिले वासियों के लिए अच्छी खबर हैं कि यहां कुछ लोकल रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। खासकर स्कूल और कॉलेज में जाने वाले छात्र-छात्राओं को इन बसों का लाभ मिलेगा। हालांकि बस अड्डे से लेकर टोल प्लाजा तक पहले की इलेक्ट्रिक बसें चली हुई है जिसमें हर रोज हजारों यात्री बस अड्डे से लेकर टोल प्लाजा तक आते जाते हैं।

लोगों को काफी फायदा हो रहा

इसके अलावा अनाज मंडी गेट, एनएफएल, गोहाना रोड, जाटल रोड, संजय चौक लाल बत्ती चौक, रेलवे रोड, पुलिस स्टेशन, रेस्ट हाउस, जिला न्यायालय परिसर, लघु सचिवालय सेक्टर 6-7 मोड़ तक की सवारियां आती जाती है। दूसरी ओर से बरसत रोड चौक, तहसील कैंप एरिया, स्काईलार्क मोड, बस अड्डा चौक, सुखदेव नगर मोड़, लाल बत्ती चौक, आईबी कॉलेज, एसडी कॉलेज, संजय चौक, सेक्टर 11- 12 मोड, सेक्टर- 25, सेक्टर- 29 मोड आदि तक की सवारियां आती जाती है, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है।

शहर में साथ लगते रूटों पर पानीपत रोडवेज में शामिल की जानी है करीब 50 बसें

हालांकि ई रिक्शा व ऑटो रिक्शा चालक पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक बसों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ई रिक्शा व ऑटो रिक्शा का ऑड ईवन फार्मूला शुरू किया गया था जिससे ऑटो व ई रिक्शा चालकों को नुकसान हो रहा है। पानीपत शहर में साथ लगते रूटों पर करीब 50 बसें पानीपत रोडवेज में शामिल की जानी है इनमें से 15 बसें पहले ही आ चुकी है जिनकी अभी जांच की जा रही है।

नए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें कभी भी चलनी शुरू हो सकती है। कुछ औपचारिकताएं विभाग की ओर से रहती है उनका पूरा होने के बाद ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के नए रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत हो जाएगी। जाम की समस्या को लेकर बस अड्डा शिफ्ट किया गया था लेकिन अब भी जाम की समस्या हल नहीं हुई है।

इलेक्ट्रिक बस अड्डे पर बसों की जांच पड़ताल की जा रही

पानीपत शहर के अंतर्गत चल रही इलेक्ट्रिक बसों के अलावा अब पानीपत से थर्मल, मडलौडा, पानीपत से महराणा, नौल्था, इसराना, पानीपत से सनौली, बापौली, शामली तक भी बसें चलाई जा सकती है। इसके अलावा पानीपत से समालखा, बाबरपुर, घरौंडा, पानीपत से बड़सत रोड, पानीपत से जाटल रोड, पानीपत से सनौली रोड पर बसें शामिल की जाएगी। पुराने बस अड्डे पर स्थित इलेक्ट्रिक बस अड्डे पर बसों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ-साथ रूट को भी फाइनल किया जा रहा है। इसके बाद ही रूटों पर बसें चलनी शुरू हो जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्र में भी रूट जोड़े जा रहे है। अंसल सिटी, सैक्टर-13-17 भी शामिल हो सकता है।

पुराना बस अड्डा अब इलेक्ट्रिक बस अड्डा बन गया

पुराने बस अड्डे को शहर के अंदर से शिफ्ट करके गांव सिवाह में बनाया गया है। लोगों में चर्चा है कि क्या इलेक्ट्रिक बस अड्डा बनाने के लिए पुराने बस अड्डे की जगह लेने के लिए ही पुराने बस अड्डे को सिवाह गांव में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि पुराना बस अड्डा अब इलेक्ट्रिक बस अड्डा बन गया है। यहां पर पहले से ही इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग स्टेशन बन चुका है। 50 इलेक्ट्रिक बसें और आनी है ऐसे में 60 के करीब बसें जब इलेक्ट्रिक बस अड्डा पर आएगी तो जाम लगना भी स्वाभाविक है।

धीरे-धीरे यह संख्या 50 तक पहुंच जाएगी

शहर के अंदर पांच इलेक्ट्रिक बसें चल रही है जिन्हें डेढ़ साल पहले शुरू किया गया था। 15 बसें चलने के लिए तैयार की जा चुकी है। धीरे-धीरे यह संख्या 50 तक पहुंच जाएगी। यदि 50 इलेक्ट्रिक बेस पुराने बस अड्डे पर आएगी जाएगी तो जाम भी लगेगा। ऐसे में जो वायदे पहले किए गए थे वह धरे के धरे रह जाऐंगे। शहर के लिंक मार्गों से एक योजना के तहत रेहड़ी व फड़ी बाजार को पुल के नीचे लाया जा रहा है। इस तरह से एक छोटी मार्कीट पुल के नीचे ही लगनी शुरू हो जाएगी। पुल के नीचे पहले ही पार्किंग में कारें खड़ी करने की जगह नहीं बचती ऐसे में रेहड़ी व फड़ी लगाने की जगह कहां बचेगी। यदि पुल के नीचे रेहड़ी व फड़ी लगने लगेगी तो इलेक्ट्रिक बसों में सवारियों का आना जाना और बढ़ेगा।

आने वाले दिनों में शहर में 15 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी

जानकारी अनुसार इलेक्ट्रिक बसों पर लगने वाले ड्राइवर व कंडक्टर पहले ही तैयारी कर चुके है। कुछ चालक इलेक्ट्रिक बसों पर लगने के लिए जान पहचान व सिफारिश का जुगाड़ भी कर रहे है। रोडवेज विभाग के महाप्रबंधक विक्रम कंबोज ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर में 15 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की जाएगी। अभी बसों की जांच पड़ताल की जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों के चलने से छात्रों व आम लोगों को लाभ होगा। कॉलेज में जाने वाली छात्रा मुस्कान, शिवानी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें चलने से छात्रों व आम लोगों को फायदा होगा।

