Datia Upchunav Result 2026: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह जीते, जानिए कितने पढ़े-लिखे और कितनी संपत्ति के मालिक

Ghanshyam Singh Won in Datia Upchunav: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर जीत दर्ज की थी।

Ghanshyam Singh Career and Net Worth: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए बहुचर्चित उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने शानदार जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में घनश्याम सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव आयोग के अनुसार घनश्याम सिंह को कुल 66,757 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार उनसे पीछे रह गए। इस सीट पर पूरे चुनाव के दौरान सभी की नजरें टिकी थीं, क्योंकि इसे मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित और हाई-प्रोफाइल सीटों में गिना जा रहा था।

दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की थी और उपचुनाव में भी इस सीट को अपने कब्जे में बरकरार रखते हुए पार्टी ने अपना मजबूत जनाधार साबित किया है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दी थी, लेकिन मतगणना आगे बढ़ने के साथ घनश्याम सिंह ने शानदार वापसी करते हुए निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। उनकी इस जीत को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक सफलता माना जा रहा है। दतिया में मिली इस जीत के बाद घनश्याम सिंह एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर घनश्याम सिंह कौन हैं, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और उनकी कुल संपत्ति कितनी है।

कौन हैं कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह?

दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अनुभवी नेता घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। घनश्याम सिंह का संबंध दतिया के पूर्व राजघराने से माना जाता है और वे लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं। कांग्रेस ने उन्हें ऐसे समय मैदान में उतारा, जब पार्टी इस सीट को अपने कब्जे में बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। घनश्याम सिंह पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और जीत हासिल की। घनश्याम सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा हैं। वे 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2 बार दतिया विधानसभा सीट और एक बार सेवढ़ा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव में उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और स्थानीय प्रभाव को देखते हुए उन पर भरोसा जताया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके समर्थन में जनसभाएं की थीं।

कितने पढ़े-लिखे हैं घनश्याम सिंह?

चुनावी हलफनामे के अनुसार, घनश्याम सिंह पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 1976 में आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध किशोरी रमण कॉलेज, मथुरा से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की थी। अपने शपथपत्र में उन्होंने अपना पेशा कृषि, पेंशन और हाउस रेंट बताया है। हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ दो आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने स्वयं चुनाव आयोग को दिए गए शपथपत्र में किया है।

कितनी संपत्ति के मालिक हैं?

चुनाव आयोग में दाखिल शपथपत्र के मुताबिक घनश्याम सिंह की कुल घोषित संपत्ति करीब 20.92 करोड़ रुपये है, जो उन्हें दतिया उपचुनाव के सबसे संपन्न उम्मीदवारों में शामिल करती है। उनकी संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय और व्यावसायिक भवन, बैंक जमा तथा अन्य चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं। वहीं उन्होंने करीब 1.29 करोड़ रुपये की देनदारियां भी घोषित की हैं। घोषित संपत्ति के मामले में वे बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से कई गुना अधिक संपन्न हैं।