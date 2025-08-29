Haryana BJP President Election: हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर होगा चुनाव

15 सितंबर के करीब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा जारी

Haryana BJP President Election, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा में अबकी बार बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव करवाया जाएगा। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर केंद्रीय संगठन से मंजूरी मिल चुकी है। 15 सितंबर के करीब चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले हरियाणा का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेटेड होता था। संगठन की सहमति से अध्यक्ष पद के नाम को ऐलान कर दिया जाता था। यह पहला मौका होगा जब भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव कराने जा रही है।

चुनाव को लेकर प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मौजूदा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित हरियाणा भाजपा के 7 नेता इस रेस में शामिल है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मार्च में ही केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पर्यवेक्षक नियुक्त किया था।

ऐसे संपन्न होगी चुनाव प्रक्रिया

15 सितंबर के बाद आएगा चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। इस शेड्यूल में आवेदन की डेट के साथ ही वोटिंग और रिजल्ट घोषित किए जाने की तारीख का ऐलान किया जाएगा।

नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अध्यक्ष बनने के इच्छुक नेताओं को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। आवेदन के बाद उसी दिन नामांकन-पत्रों की छंटनी होगी।

यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले दिन अरुण सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी और उसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।

हरियाणा के भाजपा संगठन में प्रदेश अध्यक्ष पद के चयन के लिए कुल 117 वोटर हैं। इनमें सभी 27 जिलाध्यक्षों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है।

इसी तरह सभी 90 हलका अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मतदाता की भूमिका में होंगे।

प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए इन सभी मतदाताओं को रोहतक या पंचकूला स्थित भाजपा के राज्य कार्यालयों में बुलाया जा सकता है।

यह है प्रमुख दावेदार

मोहन लाल बड़ौली, सुदेश कटारिया, सुभाष बराला, ओपी धनखड़, असीम गोयल, संजय भाटिया और गौरव गौतम