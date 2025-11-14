Election Result 2025 Vote Counting Update: एनडीए 200+ पर, शाम 6 बजे भाजपा मुख्यालय जाएंगे पीएम

Election Result 2025 Vote Counting Update: बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए भारी जीत की ओर बढ़ रहा है, शुरुआती रुझानों में गठबंधन 200 से ज़्यादा सीटों पर आसानी से आगे चल रहा है। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यह स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना भरोसा जताया है।

प्रधानमंत्री मोदी आज शाम भाजपा मुख्यालय जाएँगे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे भाजपा मुख्यालय पहुँच सकते हैं, जहाँ वे मज़बूत चुनावी प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं।

राघोपुर में तेजस्वी यादव पीछे

30 में से 11 राउंड की मतगणना के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर में 4,829 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार इस सीट से आगे चल रहे हैं।