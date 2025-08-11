Gurugram News: गुरुग्राम में सीनियर व डिप्टी मेयर का चुनाव टला

राव इंद्रजीत खेमे के पार्षदों की एकजुटता से बढ़ा दबाव

Gurugram News (आज समाज) गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम नगर निगम में आज होने वाले सीनियर व डिप्टी मेयर के चुनाव को रद्द कर दिया गया है। निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि चुनाव अगले आदेश तक रद्द रहेंगे। नई तारीख, समय और जगह बाद में बताई जाएगी। इस बारे में सभी वार्ड सदस्यों और अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।

बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत खेमे के पार्षदों की एकजुटता के चलते चुनाव को टाला गया है। राव इंद्रजीत दोनों पदों पर अपने समर्थक पार्षदों को जीताना चाहते है। इसलिए राव इंद्रजीत सिंह ने दिल्ली में अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की थी। वहां दोनों पदों के लिए अपने उम्मीदवार को जीताने की योजना बनाई गई। गुरुग्राम में भी उनके समर्थकों ने मीटिंग की, जिसमें भाजपा और कुछ निर्दलीय पार्षद भी शामिल थे। जबकि भाजपा का सहमति से चुनाव करवाने का प्लान था।

गुरुग्राम नगर निगम में कुल 36 पार्षद

गुरुग्राम नगर निगम में कुल 36 पार्षद हैं। इनमें से 23 पार्षद भाजपा, 9 निर्दलीय, 3 कांग्रेस और 1 जननायक जनता पार्टी (जजपा) का है। वहीं, मेयर राजरानी मल्होत्रा भी भाजपा की हैं। उन्हें भी वोट करने का अधिकार है। इसलिए, उन्हें मिलाकर भाजपा के पास प्रत्यक्ष रूप से 24 वोट हैं।

राव इंद्रजीत के पास 21 पार्षद

इनमें से 11 पार्षद राव इंद्रजीत के समर्थक हैं। इसके अलावा विपक्ष के 4 पार्षद भी उनके समर्थक में वोट कर सकते हैं। साथ ही भाजपा से बागी होकर लड़े और जीते 6 पार्षद भी राव इंद्रजीत के पहले से ही समर्थक हैं। इस हिसाब से कुल 21 पार्षद फिलहाल राव इंद्रजीत के समर्थक माने जा रहे है। वोटिंग के डर से भाजपा ने चुनाव को टलना उचित समझा।

