Election Commission: 17 राजनीतिक दल नहीं लड़ पाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव

EC Action On Political Parties, (आज समाज), नई दिल्ली/पटना: बिहार के 17 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) इस बार राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ नहीं पाएंगे। दरअसल, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत 334 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को लिस्ट से हटा दिया है और इनमें से 17 पार्टियां बिहार की हैं ।

कुल 334 दलों को अपनी सूची से हटाया

चुनाव आयोग ने इसी शनिवार को 334 दलों को अपनी सूची से हटाया है। इसके बाद देशभर में कुल 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों में से 2520 ही बाकी बची हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को लिस्ट से हटाने की मुख्य वजह उनकी 6 वर्ष की निष्क्रियता व गैर-मौजूद पते को बताया है। नियमों के अनुसार कोई दल यदि लगातार 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है।

