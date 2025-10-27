Chandigarh Breaking News : हमारे बुजुर्ग हमारा मान योजना का मिल रहा बुजुर्गों को लाभ : डॉ. बलजीत कौर

कहा, बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत अब तक 2400 करोड़ जारी

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी है कि पंजाब सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत अब तक 2400.70 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 23 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 4100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है, ताकि प्रत्येक बुजुर्ग को समय पर उसकी पेंशन प्राप्त हो सके।

राज्य का गौरव हैं बुजुर्ग

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बुजुर्गों को राज्य का गौरव मानती है, इसलिए उनके सम्मान और सुरक्षा को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मान सरकार हर बुजुर्ग की गरिमा और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। यह पेंशन योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बुजुर्गों के प्रति सरकार के सम्मान और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि हमारे बुजुर्ग हमारा मान हैं, इसलिए उनकी पेंशन समय पर जारी की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक योग्य लाभार्थी तक योजना का लाभ सुनिश्चित रूप से पहुँचाया जाए।

लोगों के लिए सरकार चला रहीं योजनाएं

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इन सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे यह विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की वे समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। वहीं उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक रहें और उनका लाभ उठाएं।