Punjab Crime News : घर के आंगन में सो रहे बुजुर्ग की हत्या

लूट के इरादे से घुसे अज्ञात लोगों ने किया जानलेवा हमला, सोने की अंगूठी निकालने के लिए काट डाली उंगली

Punjab Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर ग्रामीण के अंतर्गत आते गांव भंडियार में बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल वारदात को अंजाम रात को उस समय दिया गया जब वह घर के आंगन में गहरी नींद में सोया हुआ था। पुलिस को दी जानकारी में बुजुर्ग के परिजनों ने बताया कि रात के समय बुजुर्ग जगीर सिंह खाना खाने के बाद घर के आंगन में सोया था। वहीं घर के अन्य सदस्य भी रात करीब साढ़े 10 बजे अपने-अपने कमरों में सो गए। इसके बाद घुटेरे लूट के इरादे से घर में प्रवेश हुए।

उन्होंने सो रहे जगीर सिंह को अपना निशाना बनाया। लुटेरों का विरोध किया तो उन्होंने सोने की अंगूठी निकालने के लिए बुजुर्ग की उंगली काट दी। उंगली काटने के बावजूद जब उन्होंने जेब से पैसे नहीं निकालने दिए तो लुटेरे उन पर धारदार हथियारों से वार करते रहे। उन्होंने जागीर सिंह की बाजू तीन जगह से काट दी, उनकी नाक की हड्डी तोड़ दी और सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाई। उनकी जेब से 40 हजार रुपये निकाल लिए और फरार हो गए।

लुधियाना में गोली मारकर युवक की हत्या

लुधियाना के हलका साहनेवाल के नंदपुर सूए के पास सोमवार रात एक अहाते में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर एक बाइक पर सवार होकर आए और आते ही उन्होंने सीधा युवक के सीने में गोली मार दी। गोली लगने से युवक मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक लुधियाना यूथ कांग्रेस नेता अनुज कुमार का भाई है। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। जबकि मृतक का नाम अमित कुमार बताया गया है।

अहाता चलाता था अमित कुमार

थाना साहनेवाल के एसएचओ गुरमुख सिंह ने बताया है कि यह घटना सोमवार देर रात हुई है। मृतक के भाई अनुज कुमार ने उन्हें बताया है कि नंदपुर सूए के पास उनका भाई अमित अहाता चलाता था। वह सोमवार को अहाते में काउंटर पर ही मौजूद था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग वहां पहुंचे।

अनुज ने पुलिस को बताया है कि ये लोग अहाते में सामान लेने के बहाने घुसे थे। इनसे काउंटर पर बैठे अमित के साथ कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद 3 लोगों में से एक ने पिस्टल निकालकर अमित को गोली मार दी। गोली अमित के सीने में लगी, जिससे वह अचेत होकर गिर गया।जब तक वह अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर, वारदात को अंजाम देकर तीनों बाइक सवार मौके से भाग गए।

