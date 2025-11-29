Mahendragarh News : बुजुर्ग की गाड़ी से कुचल कर हत्या, आरोपी बोले – ‘अब तक एक को मारा है..!

Mahendragarh News : बुजुर्ग की गाड़ी से कुचल कर हत्या, आरोपी बोले - 'अब तक एक को मारा है..!

Mahendragarh News, (आज समाज), महेंद्रगढ़ : महेंद्रगढ़ में कनीना के गांव नौताना में एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या किये जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले तो गली में खड़े बुजुर्ग की पिटाई की और उसके बाद उस गाड़ी चढ़ाते हुए उसे कुचल दिया। वारदात को अंजाम देने का बाद आरोपी धमकी देते हुए कहा कि ‘अब तक एक को मारा है, अभी पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा’, इसके बाद मौके से फरार हो गए। गंभीर अवस्था में बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गटा जहाँ, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की।

डंडों से पीटना शुरू कर दिया

जानकारी मुताबिक मृतक के भाई जोगेंद्र ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 28 नवंबर की रात करीब 10 बजे उसका भतीजा हैप्पी अपने दोस्त कुलदीप और नवीन के साथ गांव की मेन गली में नरेंद्र के घर के सामने खड़ा था। तभी गांव के ही युवक कार से वहां पहुंचे और वहां पर नीरज और उसके साथियों ने हैप्पी, कुलदीप और नवीन को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। भहर का शोर सुनकर जोगेंद्र खुद और उनका बड़ा भाई सूबे सिंह वहां मौके पर पहुंचे।

नीरज ने सीधे सूबे सिंह पर गाड़ी चढ़ा दी

उन्हें देखते ही आरोपी वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही आरोपी दोबारा लौटकर आये, गाड़ी को नीरज ही चला रहा था। परिजनों का आरोप है कि उसने सीधे सूबे सिंह पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत कर्ता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

