Delhi Crime News : दिल्ली में बुजुर्ग दंपति की हत्या

शाहदरा एरिया में हुई वारदात, मकान की तीसरी मंजिल पर मिले दोनों के शव, पुलिस जांच में जुटी

Delhi Crime News (आज समाज), नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। दोहरे हत्याकांड की यह वारदात शाहदरा एरिया में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रथम दृष्टि में यह मामला हत्या व लूटपाट का लग रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस की टीमें अलग-अलग कोण से भी इस हत्याकांड की जांच कर रहीं है। पुलिस से मिली जानकारी के अुनसार राम नगर एक्सटेंशन में स्थित एक मकान के तीसरे मंजिल पर 75 वर्षीय विरेंद्र कुमार बंसल (रिटायर्ड टीचर) और उनकी 65 वर्षीय पत्नी परवेश बंसल (गृहिणी) के शव अलग-अलग कमरों में पड़े मिले।

दंपति ने बेटे ने दी पुलिस को जानकारी

पुलिस को यह जानकारी आधी रात करीब 12:30 बजे पीसीआर कॉल से मिली। कॉल करने वाले दंपति के बेटे वैभव बंसल ने बताया कि उनके माता-पिता बेहोश पड़े हैं और शायद मर चुके हैं। सूचना मिलते ही एमएस पार्क थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वैभव ने पुलिस को बताया कि किसी ने उनके माता-पिता की हत्या कर दी है। निरीक्षण में विरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर चोट के निशान मिले। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। क्राइम टीम और एफएसएल टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फोटोग्राफी की।

नरेला में गोली मारकर किसान की हत्या

नरेला के घोघा गांव में शनिवार रात कमीशन को लेकर विवाद में एक आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक किसान को घर से बुलाकर उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी साथी के साथ नरेला थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी दिनेश के निशानदेही पर मृतक धर्मपाल के शव को कब्जे में कर लिया। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी दिनेश और उसके साथी भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से रिवाल्वर को कब्जे में ले लिया। शुरूआती जांच में पता चला कि संपत्ति बेचने के कमीशन को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया।

